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澳洲市議員憶英女王11年前訪澳 感念她真心對話

2022/9/12 15:50
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（中央社墨爾本12日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世2011年最後一次訪問澳洲，當時不到20歲的密契爾有幸見到女王。他後來成了市議員，仍記得那段溫暖又愉快的對話；他形容，女王就像「素未謀面的祖母」。

伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。

路透社報導，支持君主制的密契爾（Ben Mitchell）回憶當時在伯斯（Perth）見到女王，「她和我們聊天，我相信她每天大概會經歷1000次這種對話，但當你和她說話時，感覺就像是一對一、非常真心的對話」。

密契爾當時和朋友開了2小時車前往伯斯，想要見到女王。他們與成千上萬群眾被攔在路障之後，女王和丈夫菲立普親王（Prince Philip）朝他們走近。

密契爾說：「那不只是禮貌，不是『我必須這麼做』的感覺，而是她確實投入，與我們對話。」

密契爾在西澳州（Western Australia）長大，約10年前定居於新南威爾斯州（New South Wales）的美特蘭（Maitland），2017年首度當選市議員時為25歲，是當地歷來最年輕的市議員，目前正在第2任期。

身為「澳洲君主政體支持者聯盟」（Australian Monarchist League）一員，密契爾說，他喜歡君主保持政治中立。他認為，和他一樣的千禧世代是最「擁護君主制的一代」，儘管最近又有人主張澳洲應改制為共和國。

網路媒體「今日西澳州」（WAtoday）10日報導，密契爾說，他認為女王行事無可指摘，無論是支持君主制還是「狂熱的共和制支持者」，都會因她逝世而深受觸動。

他還說：「我現在30歲了，我想尤其是我這一代的人…（會覺得）女王一直在那裡，有點像是素未謀面的祖母。」

載著伊麗莎白二世靈柩的靈車隊伍昨天從巴爾莫勒爾堡出發，歷經數小時車程後，抵達蘇格蘭首府愛丁堡的荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse），數萬民眾夾道送別。國葬將於19日在倫敦舉行。（譯者：戴雅真、曾依璇/核稿：曾依璇）1110912

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