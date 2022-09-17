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澤倫斯基：不反攻俄軍 外國恐減少軍援

2022/9/17 13:10（9/17 13:29 更新）
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烏軍最近收復的東部城鎮伊久姆，其附近發現一處亂葬崗。（路透社）
烏軍最近收復的東部城鎮伊久姆，其附近發現一處亂葬崗。（路透社）
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（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他堅信基輔當局如果先前沒有發動反攻，外國對烏克蘭的武器供應就會減少，他也堅信收復失土會打動他國。

路透社報導，澤倫斯基說：「我認為這是非常重要的一步，已經影響或即將影響其他部分國家做出的決定。」

俄烏戰爭進入第205天，被問到是否有機會休息一下，澤倫斯基說：「我是真的希望俄軍休息一下。」

倫斯基再度籲請西方國家和其他國家加強供應烏克蘭武器。

澤倫斯基今天指控俄羅斯在烏克蘭東北地區犯下戰爭罪，並表示儘管烏克蘭軍隊這個月快速奪回領土，但要說戰爭局勢正在轉變還為時過早。

澤倫斯基今天受訪時告訴路透社記者，與俄國的戰爭已進入第7個月，戰爭的結果取決於外國的武器能否快速運抵烏克蘭。

他將烏克蘭東北部新解放地區的情勢比作「布查鎮（Bucha）之後的血腥肥皂劇」。布查鎮是基輔附近的一個小鎮，他指控俄軍在戰爭第一階段就在那裡犯下許多戰爭罪。莫斯科當局否認了這些指控。

澤倫斯基說：「截至今天，有450名死者被埋葬（在東北部哈爾科夫州一處亂葬崗），另外還有很多人被單獨埋葬。受折磨的人們，以及在某些區域的許許多多家族。」

被問到是否有戰爭罪的證據，他說：「證據全都在那…是有些證據，目前正在進行評估，烏克蘭和國際社會都在進行，這對我們來說非常重要，讓世界知道也很重要。」

克林姆林宮並未立即對澤倫斯基提出的最新指控做出回應。

俄國在對烏克蘭發動所謂的「特別軍事行動」中，經常否認針對平民攻擊，過去也曾表示，對俄國侵犯人權的指控是抹黑行為。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）今天告訴媒體，伊久姆（Izium）市區一處亂葬崗發現多具遺體雙手都被綁在背後。

莫斯科當局並未對伊久姆發現亂葬崗置評，但在俄軍遭烏軍反攻並被迫撤退前，伊久姆是俄軍前線據點之一。

路透社今天的採訪在位於守備森嚴區域的總統辦公室進行，這裡現在就像是澤倫斯基和軍師們的堡壘。在如迷宮般的建築物裡，昏暗走廊上的窗口堆起沙包。就在採訪前不久，用來警告飛彈來襲危險的空襲警報器響起。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天在烏茲別克發表談話時，對烏克蘭的反攻嗤之以鼻，但警告烏軍如進一步施加壓力，俄軍也會做出更強力的回擊。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1110917

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