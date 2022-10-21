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鐵幕倒下30多年 芬蘭擬改建邊界圍欄阻擋俄人

2022/10/21 06:28
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（中央社赫爾辛基20日綜合外電報導）鐵幕倒下30多年後，俄羅斯入侵烏克蘭，如今芬蘭打算在與俄國的邊界上豎起帶刺的鐵絲柵欄。

法新社報導，申請加入北大西洋公約組織（NATO）的芬蘭本週宣布，國會普遍支持換掉現有的木頭圍欄，改用更堅固的障礙物來阻擋俄國人與移民。

原有的木頭圍欄設計目的主要是防止牲口沿1300公里的邊界四處遊蕩。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在首都赫爾辛基告訴記者：「希望這項工程可以儘早開始。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下達動員令後，9月有一波俄國人湧入芬蘭，但後來芬蘭展開取締並嚴格限制他們入境。

愛沙尼亞、拉脫維亞和波蘭也已開始，或是計劃加強守衛與俄羅斯的邊界。

芬蘭邊境防衛隊表示，有必要在最關鍵的區域建立130至260公里長的柵欄，尤其是在最常出現跨境交通的芬蘭東南部。

不同於牲口柵欄，擬在歐洲與俄國最長邊界上建造的新圍欄，是一座高大、堅固的金屬圍欄，最上面還有鐵絲網。

這項計畫預估將耗資數億歐元，一開始會先試蓋幾公里長，預計3至4年完成全部圍欄。

芬俄邊界多半是難以通過、遠離人煙的森林地形。新圍欄不會涵蓋整個邊界，但將有助於偵查邊界上的大規模移動，把移民集中在更小、更容易管理的區域。（譯者：楊昭彥）1111021

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