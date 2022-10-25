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助烏克蘭 世銀再撥款5億美元

2022/10/25 13:09
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天表示，已額外撥款5億美元（約新台幣162億元），協助烏克蘭應付俄羅斯2月24日入侵後戰事綿延造成的緊急支出需求。

路透社報導，正式名稱為「國際復興開發銀行」（International Bank for Reconstruction and Development）的世銀表示，這筆款項由英國上月30日宣布擔保的5億美元貸款支出。

各國領袖、開發專家和執行長明天將齊聚德國柏林出席會議，討論如何協助烏克蘭在俄烏戰爭後重建。

截至目前為止，世銀對烏克蘭的援助總額為130億美元，其中114億美元已全額撥款。

世銀、烏克蘭當局和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）9月公布的報告指出，截至6月1日為止，俄國入侵已對烏克蘭造成970億美元的直接傷害，重建烏克蘭恐須耗費近3500億美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111025

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