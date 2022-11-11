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星鏈恐需付費使用 烏克蘭：尋求外國夥伴金援

2022/11/11 10:24（11/11 11:03 更新）
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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭國防部長今天表示，若美國太空探索科技公司（SpaceX）要求付費使用目前由他們免費提供的「星鏈計畫」衛星網路服務，烏國將尋求外國夥伴金援。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在受訪時，被問到若SpaceX要求必須付費才能使用「星鏈計畫」（Starlink）的話，烏國能否負擔相關費用，他說：「我們會試著找到資金，我們在不同國家都有夥伴，我們會請求他們幫助我們，請他們也在財務上援助我們。」

烏克蘭武裝部隊在前線倚靠數以千計的「星鏈」裝置來聯繫，因為前線戰區的行動網路不是沒有訊號，就是容易被截斷。

SpaceX的老闆，也是最近收購推特公司（Twitter Inc.）的馬斯克（Elon Musk），先前曾公開抱怨SpaceX在烏克蘭蒙受財務損失，但之後又在推特上承諾，會繼續「免費」提供（星鏈）服務。

列茲尼科夫告訴路透：「我們得到他的承諾，他將繼續安排我們在烏克蘭的星鏈服務。」

列茲尼科夫稱，SpaceX提供「部分」免費衛星，其他的需烏克蘭付費使用，但他婉拒說明確切的數字。

列茲尼科夫表示，有關星鏈的爭議，是「個挑戰，但不是大問題」。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111111

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