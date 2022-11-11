傳烏軍進入赫松市西沿 美續提升援助力道

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（中央社基輔11日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天證實從烏克蘭南部赫松市完成撤軍。據報導，烏軍已進入城市西沿，赫松地區行政大樓升起烏克蘭國旗。美國則持續提升援烏力道，宣布再提供4億美元軍事援助。

●BBC：赫松地區行政大樓升烏克蘭國旗

俄羅斯國防部在社群媒體發表聲明指出：「莫斯科時間今天清晨5時，俄羅斯部隊轉進第聶伯河（Dnipro River）左岸作業已經完成。沒有在第聶伯河右岸留下一件軍事裝備及武器。」

經美國有線電視新聞網（CNN）地理定位確認的社群媒體圖像顯示，烏軍今天進入赫松市（Kherson）西沿，可以看到赫松市舒門斯基區（Shumenskyi District）居民圍繞著烏軍。

英國廣播公司（BBC）報導，赫松地區行政大樓已經升起烏克蘭國旗。BBC查證過的社群媒體照片顯示，當地也可以看到歐洲聯盟旗幟。

●美再軍援烏4億美元 西班牙增供鷹式防空系統

美國國防部10日宣布再提供4億美元軍事援助給烏克蘭，包括首度提供烏克蘭的4套短程、高機動性「復仇者」（Avenger）防空系統，以及刺針（Stinger）飛彈。

另外，西班牙已同意增援烏克蘭2套美製鷹式（HAWK）防空系統用飛彈、火砲和迫擊砲彈、高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）砲彈，以及逾2000萬發小型武器彈藥等。

●星鏈恐需付費使用 烏：尋外國夥伴金援

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）10日表示，若美國太空探索科技公司（SpaceX）要求付費使用目前免費提供的「星鏈計畫」（Starlink）衛星網路服務，烏國「會試著找到資金」。他說：「我們在不同國家都有夥伴，會請求他們也在財務上援助我們。」

烏克蘭武裝部隊在前線倚靠數以千計「星鏈」裝置聯繫，因為前線戰區行動網路不是沒有訊號，就是容易被截斷。

●華爾街日報：美購南韓彈藥援烏

「華爾街日報」報導，美國將向南韓採購10萬發155公釐火砲砲彈轉交烏克蘭，數量足夠支應烏軍至少數週激戰。

白宮近期表示北韓正為俄羅斯提供砲彈，如今美國向南韓買彈藥供烏，形成南北韓在歐洲各為烏俄軍援的罕見場景。（譯者：何宏儒）1111111