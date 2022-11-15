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美通膨降溫 Fed副主席：可能很快會放慢升息步伐

2022/11/15 04:03
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國日前公布10月通膨數據低於各界預期後，美國聯邦準備理事會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）今天表示，聯準會可能「很快」就會放慢升息步伐。

法新社報導，布蘭納德發表前述言論之際，美國消費者物價顯示出緩和的跡象，先前聯準會已經連續4次大幅升息以使經濟降溫。

但布蘭納德在彭博（Bloomberg News）華盛頓分社的活動仍指出，由於通膨率依然徘徊於近數十年來的最高點，聯準會仍有「升息及平抑高漲物價方面的更多工作要做」。

美國10月通膨降溫幅度超出預期，消費者物價指數年增7.7%，低於9月的8.2%。

布蘭納德表示：「轉向較慢的升息步伐可能很快成為合適之舉。」

她還說：「最新的消費者物價指數通膨數據表明，我們非常關注的核心個人消費支出指標可能也出現一些下滑的跡象。」

聯準會今年已經6度升息，但最近越來越多人主張，未來幾個月應採取較小幅度的升息舉措，其中也包括部分聯準會官員。（譯者：陳彥鈞）1111115

布蘭納德
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