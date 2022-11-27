烏干達伊波拉疫情奪55命 重災區兩度延長封鎖
2022/11/27 11:32（11/27 11:56 更新）
烏干達總統穆塞維尼26日宣布，將延長實施伊波拉疫情重災區的封鎖令。（路透社）
（中央社烏干達首都康培拉26日綜合外電報導）烏干達總統今天宣布，將延長實施伊波拉（Ebola）疫情重災區迄今執行了42天的封鎖令。烏國全國各地有55人因伊波拉喪生，但當局表示疫情已獲控制。
法新社報導，烏干達9月20日宣布伊波拉
疫情以來，病毒已蔓延全國各地，包括首都康培拉（Kampala），不過衛生當局本週表示病例數正在減少。
伊波拉病毒小百科
- 初期症狀：突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。
- 重症者：常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。
- 實驗室檢驗則發現白血球、血小板降低、凝血功能異常與肝功能指數上升。
- 個案致死率平均約50%，依過去疫情經驗約在25%到90%。
- 腹瀉、嘔吐就可能感染伊波拉嗎？
並非有這些症狀的病人就感染伊波拉病毒，而是要看病人「是否與伊波拉病患接觸過」。
- 怎樣才會感染伊波拉病毒？
伊波拉主要的感染途徑是透過患者體液傳染，如血液、汗、嘔吐物、排泄物、尿液、唾液或精液等，目前並無飛沫感染的證據。不過，在沒有防護措施下，接觸患者髒衣服、床單後，又碰觸自己的口鼻或眼睛也可能感染。另外，蝙蝠、黑猩猩和羚羊可能感染伊波拉病毒，因此如果人類吃下受感染的病體肉，也可能受感染。
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10月15日，總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）宣布，疫情最重的兩個地區穆本德（Mubende）和卡桑達 (Kassanda）將實施21天的封城措施。
到了11月5日，這項包含宵禁、人員旅行禁令，以及市場、酒吧和教會暫時關閉的措施，首度延長實施21天。
今天穆塞維尼再度下令，穆本德和卡桑達兩區繼續封城21天。
根據烏國副總統阿盧波（Jessica Alupo）代為宣讀的全國性談話，穆塞維尼說：「如果現在解封，然後又出現確診病例，這場戰役迄今取得的成果就等於是毀了。」
根據世界衛生組織（WHO）的標準，連續42天沒有新增確診病例，就可以宣告伊波拉疫情結束。42天是伊波拉病毒潛伏期的兩倍時間。
世衛駐烏干達辦公室24日表示，截至11月22日止，康培拉已有9天、穆本德10天、卡桑達12天，都未宣布新病例。
穆塞維尼表示，現在慶祝還言之過早，「但總的來說，我接獲的簡報說，情況很好」。
烏國衛生部昨天表示，此次疫情141確診病例中，有55人不治。
現在烏干達流行的病毒株稱為「蘇丹伊波拉病毒」（Sudan Ebola virus），目前還沒有疫苗，不過有幾款候選疫苗即將展開臨床試驗。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111127
一台車身上裝飾著有關伊波拉疫情的車輛行駛於烏干達首都康培拉街上。（路透社）
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