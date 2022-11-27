烏干達伊波拉疫情奪55命 重災區兩度延長封鎖

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（中央社烏干達首都康培拉26日綜合外電報導）烏干達總統今天宣布，將延長實施伊波拉（Ebola）疫情重災區迄今執行了42天的封鎖令。烏國全國各地有55人因伊波拉喪生，但當局表示疫情已獲控制。

法新社報導，烏干達9月20日宣布 伊波拉 伊波拉病毒小百科 初期症狀：突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。

重症者：常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。

實驗室檢驗則發現白血球、血小板降低、凝血功能異常與肝功能指數上升。

個案致死率平均約50%，依過去疫情經驗約在25%到90%。

腹瀉、嘔吐就可能感染伊波拉嗎？

並非有這些症狀的病人就感染伊波拉病毒，而是要看病人「是否與伊波拉病患接觸過」。

並非有這些症狀的病人就感染伊波拉病毒，而是要看病人「是否與伊波拉病患接觸過」。 怎樣才會感染伊波拉病毒？

伊波拉主要的感染途徑是透過患者體液傳染，如血液、汗、嘔吐物、排泄物、尿液、唾液或精液等，目前並無飛沫感染的證據。不過，在沒有防護措施下，接觸患者髒衣服、床單後，又碰觸自己的口鼻或眼睛也可能感染。另外，蝙蝠、黑猩猩和羚羊可能感染伊波拉病毒，因此如果人類吃下受感染的病體肉，也可能受感染。 看更多 關閉 疫情以來，病毒已蔓延全國各地，包括首都康培拉（Kampala），不過衛生當局本週表示病例數正在減少。

10月15日，總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）宣布，疫情最重的兩個地區穆本德（Mubende）和卡桑達 (Kassanda）將實施21天的封城措施。

到了11月5日，這項包含宵禁、人員旅行禁令，以及市場、酒吧和教會暫時關閉的措施，首度延長實施21天。

今天穆塞維尼再度下令，穆本德和卡桑達兩區繼續封城21天。

根據烏國副總統阿盧波（Jessica Alupo）代為宣讀的全國性談話，穆塞維尼說：「如果現在解封，然後又出現確診病例，這場戰役迄今取得的成果就等於是毀了。」

根據世界衛生組織（WHO）的標準，連續42天沒有新增確診病例，就可以宣告伊波拉疫情結束。42天是伊波拉病毒潛伏期的兩倍時間。

世衛駐烏干達辦公室24日表示，截至11月22日止，康培拉已有9天、穆本德10天、卡桑達12天，都未宣布新病例。

穆塞維尼表示，現在慶祝還言之過早，「但總的來說，我接獲的簡報說，情況很好」。

烏國衛生部昨天表示，此次疫情141確診病例中，有55人不治。

現在烏干達流行的病毒株稱為「蘇丹伊波拉病毒」（Sudan Ebola virus），目前還沒有疫苗，不過有幾款候選疫苗即將展開臨床試驗。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111127