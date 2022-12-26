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烏克蘭擬呼籲取消俄羅斯聯合國常任理事國席次

2022/12/26 16:50（12/26 17:05 更新）
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烏克蘭計畫在26日呼籲取消俄羅斯聯合國安全理事會常任理事國席次。圖為第76屆聯合國大會開幕式。（圖取自facebook.com/unitednations）
烏克蘭計畫在26日呼籲取消俄羅斯聯合國安全理事會常任理事國席次。圖為第76屆聯合國大會開幕式。（圖取自facebook.com/unitednations）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭外交部長庫列巴說，烏克蘭打算在26日呼籲取消俄羅斯聯合國安全理事會常任理事國席次。

庫列巴（Dmytro Kuleba）今天晚間在馬拉松式電視節目表示：「我們將在明天正式表達我們的立場。我們有一個非常簡單的問題：俄羅斯是否有權繼續擔任聯合國安理會常任理事國，甚至留在聯合國？」

「我們有一個令人信服和經過縝密思考的答案--不，它無權。」

庫列巴表示，俄羅斯在安理會擁有具否決權的常任理事國席次問題已在外交界引發討論，除了俄羅斯，美國、英國、法國和中國也是安理會常任理事國。

他說：「這些問題還沒在國家和政府領袖記者會及公開聲明中討論，但較低層次的官員已經在問這個問題--俄羅斯應該怎麼樣，才不會對和平和安全構成威脅。」

握有重權的安理會由15個成員組成，任務是透過實施制裁、授權軍事行動和批准修改聯合國憲章，以因應全球危機。

但是，安理會5個常任理事國都擁有可以阻止任何決議的否決權，這反映二次世界大戰結束時的權力動態。

長期以來，各國一直呼籲改革安理會，一些人批評非洲和拉丁美洲國家沒有常任理事國席次，代表性不足。

美國總統拜登9月表示，支持擴大安理會並使其「更具包容性」--這是華盛頓罕見呼籲採取行動，因為在美國前總統小布希（George W. Bush）執政期間，美國曾因繞過安理會入侵伊拉克而聞名。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1111226

#聯合國安理會
#庫列巴
#俄羅斯
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