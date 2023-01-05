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俄烏戰爭未歇 艾爾段敦促蒲亭宣布單方停火

2023/1/5 21:40（1/5 22:30 更新）
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俄烏戰爭未歇，法新社報導，土耳其總統艾爾段5日在電話中敦促俄國總統蒲亭宣布在烏克蘭「單方」停火。（左圖取自facebook.com/RTErdogan，右圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
俄烏戰爭未歇，法新社報導，土耳其總統艾爾段5日在電話中敦促俄國總統蒲亭宣布在烏克蘭「單方」停火。（左圖取自facebook.com/RTErdogan，右圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
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（中央社伊斯坦堡5日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭仍然未歇，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天敦促俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布在烏克蘭「單方」停火。

法新社報導，土耳其總統辦公室引述艾爾段在電話中告訴蒲亭的話：「艾爾段總統表示，和平及談判的呼籲，應該獲得單方停火和公平解決方案願景的支持。」

艾爾段與蒲亭通話之後，預定今天稍晚另與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。

艾爾段運用他跟莫斯科和基輔當局的良好關係，試圖居中斡旋，結束俄烏戰爭。

土耳其曾主持戰爭初期的兩輪和平談判，並協助達成一項聯合國支持的協議，恢復烏克蘭穀物經由黑海（Black Sea）輸運出口。

路透社報導，烏克蘭是全球主要的穀物生產國和出口國，但從俄羅斯軍隊入侵並開始封鎖烏克蘭海港以來，穀物產量和出口量都下滑。

土耳其官方的聲明指出，土俄兩國領導人還討論了敘利亞議題，艾爾段告訴蒲亭，需要採取具體措施，將庫德族好戰分子逐出敘利亞邊境地區。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1120105

#艾爾段
#蒲亭
#烏克蘭
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