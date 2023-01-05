法國首供烏克蘭西方設計戰車 美也考慮增援

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烏克蘭新年期間攻擊馬克耶夫卡一處俄軍臨時營地，工人們3日在受損的建物中清除瓦礫。（路透社）

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（中央社基輔5日綜合外電報導）法國總統府4日宣布，法國將成為第一個運交戰車至烏克蘭的西方國家，將運交AMX-10 RC輕型戰車來增援烏克蘭。美國總統拜登4日也表示，正在考慮向烏克蘭運送布萊德雷戰車。

●法國將運交烏克蘭AMX-10 RC裝甲

在法國總統馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基進行通話後，法國總統府4日宣布，法國將成為第一個運交戰車至烏克蘭的西方國家。

AMX-10 RC是一款法製輕型六輪式偵察裝甲車，自1980年代開始服役，現正逐步自法國軍隊淘汰。法國運交這款戰車至烏克蘭，代表法國對烏克蘭軍事援助的重大轉變。

法國已運交最先進的火砲、裝甲運兵車、防空飛彈和防空系統給烏克蘭，但馬克宏（Emmanuel Macron）長期以來一直謹防與俄國對抗及與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）斷絕外交聯繫。

馬克宏與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話後，一名要求匿名的法國總統幕僚告訴記者：「總統想以接受運交AMX-10 RC輕型戰車，來增援（烏克蘭）。」

他說：「這是西方國家設計的戰車首度供應給烏克蘭軍隊。」

法國總統府4日宣布，法國將成為第一個運交戰車至烏克蘭的西方國家。圖為AMX-10 RC輕型六輪式偵察裝甲車。（圖取自facebook.com/armeefrancaise）

●拜登考慮提供布萊德雷戰車

美國總統拜登4日表示，正在考慮向烏克蘭運送布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle），以協助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

路透社報導，拜登被問到這個選項是否在考慮範圍時回說「沒錯」。

自1980年代中期以來，配備強大機槍的布萊德雷戰車一直是美國陸軍用來在戰場載運軍人的主力戰車。

美國陸軍有數以千計的布萊德雷戰車，可讓烏軍在戰場獲得更多火力。然而，拜登沒有提供烏克蘭一直要求的艾布蘭戰車（Abrams Tank）。

目前還不清楚有多少布萊德雷戰車將運至烏克蘭，但美國準備提供另一個武器援助方案，可能將在未來幾天宣布。

美國總統拜登4日表示，正在考慮向烏克蘭運送布萊德雷戰車。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

●俄艦演訓搭載極音速飛彈

俄羅斯總統蒲亭4日派裝有最新「鋯石」（Tsirkon）極音速巡弋飛彈的巡防艦赴大西洋、地中海等地演訓，向西方發出俄國在侵烏戰爭的最新立場。

蒲亭和國防部長蕭伊古（Sergei Shoigu）透過視訊會議參與「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）巡防艦任務出發前的典禮。

俄國新聞媒體引述蒲亭說：「我確定這種強大的武器能可靠保護俄羅斯免於潛在外部威脅，並有助確保國家利益…我們將繼續拓展武裝部隊的戰鬥潛力。」

他還說，艦上裝備的「鋯石」極音速巡弋飛彈屬「世上絕無僅有」的系統。

蕭伊古說：「此次任務主要重點是和友好國家一起因應俄羅斯所面臨的威脅，並支持區域和平與穩定…演習期間會就部署極音速武器和遠程巡弋飛彈訓練官兵。」

蕭依古指出，高希柯夫海軍上將號將開往大西洋、印度洋和地中海，「裝備鋯石極音速飛彈的這艘巡防艦，可精準有力地打擊海上及陸上敵人」。

（中央社製圖）

●營區傷亡慘 俄國歸咎官兵違紀用手機

烏克蘭元旦攻擊俄控烏東城鎮一處俄軍營區造成俄方傷亡慘重，俄國歸咎於官兵違紀使用手機所致。事件凸顯承平時再普遍與平常不過的手機通聯，戰時易給部隊極大困擾。

「華爾街日報」報導，俄羅斯國防部表示烏東城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）一座供新動員官兵集中的軍營在當地時間1月1日凌晨12時遇襲，連同單位副指揮官在內至少89人陣亡。

俄國國防部4日在社媒Telegram上的官方帳號發文：「事件主因顯係官兵違紀，在敵人火力範圍內大量使用個人手機所招致。」還說在前線違反資安規定任意使用手機會讓敵方定位俄軍位置。

俄軍政戰高層謝夫留科夫（Sergei Sevryukov）中將在聲明裡指出，軍方已著手調查追究失職人員。

●艾爾段敦促蒲亭宣布單方停火

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭仍然未歇，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）5日敦促俄國總統蒲亭宣布在烏克蘭「單方」停火。

土耳其總統辦公室引述艾爾段在電話中告訴蒲亭的話：「艾爾段總統表示，和平及談判的呼籲，應該獲得單方停火和公平解決方案願景的支持。」

艾爾段與蒲亭通話之後，預定稍晚另與烏克蘭總統澤倫斯基通話。

艾爾段運用他跟莫斯科和基輔當局的良好關係，試圖居中斡旋，結束俄烏戰爭。（編輯：戴雅真）1120105