遠距辦公有違企業初心 星巴克下令員工進公司

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（中央社記者張欣瑜舊金山12日專電）連鎖咖啡龍頭星巴克11日宣布自1月30日開始，西雅圖總部員工每週必須進公司3天。執行長舒茲表示，虛擬辦公模式帶來難以想像的後果，少了人際互動的星巴克已失去初心。

星巴克（Starbucks）執行長舒茲（Howard Schultz）發給員工的信件寫到，「星巴克的初心已遭到疫情的徹底打擊」，「與人面對面互動」是這間公司成功的關鍵。

信中提到缺乏人際互動的星巴克，品牌已陷入險境。

舒茲同時指出遠距辦公造成不公平的現象，因為實體店面的員工要通勤上班，原本坐辦公室的員工卻可以居家工作。

星巴克西雅圖總部的員工人數約有3750位，去年9月公司就曾經要求員工每週至少進辦公室1到2天，但員工並未聽從公司指示。這次是星巴克二度下令啟動「返回辦公室」政策，信中並未提到若員工仍不遵守規定會有何處置。

疫情期間的遠距辦公模式，已讓不少崇尚彈性和自由的加州大企業嚐到苦果，儘管後來發現這種工作形式並非長久之計，卻又面臨「回不去」的窘境。

推特老闆馬斯克（Elon Musk）去年11月大動作命令員工回公司，引發強烈反彈；迪士尼（Walt Disney）執行長艾格（Bob Iger）9日也要求員工一週必須進公司4天。

哈佛商業評論（Harvard Business Review）日前一份研究指出，遠距辦公是「二戰後工作型態最大的變化之一」，管理者和員工對於這種辦公模式的看法分歧，例如前者認為居家上班降低生產力，後者卻感到生產力大幅增加。

研究顯示造成兩者想法差異的主要原因是「通勤時間」； 員工心理上認為不用通勤會提高生產力，但是管理者更在乎員工一天內完成多少工作。

在西雅圖每間公司對「重返辦公室」的政策不一，微軟（Microsoft）去年4月要求半數員工要到公司，除非部門主管特許；亞馬遜（Amazon）則仍維持遠距工作。

整體而言，大公司員工回到辦公室的速度拖泥帶水，星巴克此次強調其品牌「與人互動」的價值和使命，希望喚起員工對公司的向心力；能否順利達成目標有待觀察。（編輯：陳惠珍）1120112