俄軍飛彈再轟烏克蘭 英國將供挑戰者坦克援基輔

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭包括首都基輔在內的幾個地區今天被俄羅斯飛彈攻擊，官員通報關鍵基礎設施遇襲。另外，英國首相蘇納克跟烏克蘭總統澤倫斯基通電話，允諾將提供挑戰者2型主力坦克。

●烏克蘭關鍵基礎設施遭攻擊

烏克蘭包括首都基輔在內的幾個地區14日上午發生爆炸，官員通報關鍵基礎設施遭到攻擊。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在社群平台Telegram上說，基輔的「關鍵基礎設施遭到飛彈攻擊」。

基輔市政府指出，一處基礎設施遭到襲擊，市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔第聶伯羅區（Dniprovskiy）發生爆炸，且一枚火箭的碎片落在第聶伯羅區，沒有造成任何傷亡。

烏克蘭東北部的哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）說道：「敵人對關鍵的基礎設施和工業設施發動另一波飛彈攻擊。」

烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區也發生攻擊事件。

●英國將供挑戰者坦克給烏克蘭

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）發言人說，蘇納克14日跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，概述英國提供挑戰者2型主力坦克和火砲系統給烏克蘭的目標。

蘇納克的一位發言人表示：「他們同意有必要把握這個時機，加速全球對烏克蘭的軍事和外交支援。」

「首相概述了英國加強援助烏克蘭的目標，包括提供挑戰者2型（Challenger 2）坦克和額外的火砲系統。」

這名發言人還說道：「首相強調，他和整個英國政府會跟國際夥伴密切合作以迅速提供支援，讓烏克蘭能運用優勢贏得這場戰爭並確保永久和平。」

●英情報：俄因應威脅疏散黑海艦隊

英國國防部發布每日情報公告指出，俄羅斯黑海艦隊至少有10艘船於11日駛離諾沃羅西斯克海軍設施，很可能是為了因應特定威脅而進行疏散。

英國國防部14日在推特（Twitter）發文表示，今年1月11日，俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）有至少10艘船駛離諾沃羅西斯克海軍設施（Novorossiysk Naval Facility）。

推文指出，鑒於這批同時出海船隻的類型和數量，這次行動很可能是為了因應俄國認為已經確定針對諾沃羅西斯克的特定威脅而進行艦隊疏散。

這次調動不太可能代表艦隊為了不同尋常的海上發射巡弋飛彈攻擊做準備。俄羅斯黑海艦隊極不可能正在準備進行兩棲攻擊行動。

英國國防部還說，俄羅斯黑海艦隊在很大程度上依然受到來自烏克蘭的威脅影響，並繼續優先考慮保護部隊而不是進行攻擊或巡邏行動。

●澤倫斯基盼赴聯大發言

烏克蘭第一副外長扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）13日表示，如果安全情況許可，澤倫斯基總統希望能在俄軍去年2月24日侵烏屆滿一週年前夕，光臨聯合國大會一項高層會議發表談話。

扎帕洛娃在接受美聯社訪問時警告，澤倫斯基光臨聯合國必須有許多因素具足，而她舉出的首要因素就是戰況，且烏克蘭情報機構警告，俄軍正策畫「在2月發動非常危險的攻勢」。

扎帕洛娃說：「我們的總統希望來訪，他有意願來訪，不過安全狀況是否容許他前來仍是個問題。」

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）表示，聯大已排定在2月23日召開俄烏戰爭高層討論會，接著在24日舉行安全理事會的部長級會議。（編輯：陳彥鈞）1120114