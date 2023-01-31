歐洲需求增長 帶動美國天然氣投資熱潮

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（中央社紐約31日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後削減對歐洲的天然氣輸送。由於歐洲的需求不斷增長，帶動美國天然氣投資熱潮，專家看好未來5年，美國液化天然氣出口有可能增加1倍。

法新社報導，根據最新的美國數據顯示，去年10月的天然氣產量達到3.1兆立方英尺，創下歷史新高，比10年前增加近50%。

休士頓萊斯大學（Rice University）貝克研究所（Baker Institute）研究員邁爾斯（Steven Miles）說，自2021年夏天俄羅斯開始削減對歐洲的天然氣輸送以來，這個行業一直處於成長狀態。

21世紀的前10年美國發生頁岩油革命，這最後導致美國在2017年成為天然氣淨出口國。

這樣的進展並非持續不斷，因為天然氣價格暴跌抑制了投資，並導致天然氣業重要業者之一的切薩皮克能源公司（Chesapeake Energy Corp）在2020年6月破產。

但有鑒於地緣政治動態的變化，能源公司對於天然氣的長期需求前景變得較有信心。

美國諮詢公司EBW AnalyticsGroup人員魯賓（Eli Rubin）說，5年前長期需求「還沒有今天這麼明顯」。

「特別是在俄羅斯入侵烏克蘭之後，我們對天然氣在提供能源安全方面的作用，以及在幫助抑制消費者價格方面的作用有新的認識。」

魯賓說：「在未來5年，我們有可能將美國液化天然氣（LNG）的出口增加1倍。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120131