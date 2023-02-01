俄批美破壞新戰略武器裁減條約 雙方緊張升高

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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）克里姆林宮今天指責華府「破壞」武器管控協議，美國先前批評俄羅斯未遵守雙方僅存的最後一項武器條約「新戰略武器裁減條約」（New START）。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭之前，莫斯科和華府之間的關係緊繃，但從此之後，雙方關係又進一步急遽惡化。

美國國務院指責俄羅斯暫停檢查和取消談判，但未指控莫斯科將核彈頭數量擴張到超過條約限制的範圍。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「我們認為，延續這個條約非常重要。」

他說：「另一方面，我們看到，美國實際上已經破壞武器管制和安全領域的法律架構。」

俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）在今天稍早說，莫斯科一直「無可指責地遵守」這項條約，並將繼續這樣做。

安托諾夫在大使館的臉書發表聲明說：「新戰略武器裁減條約議題升高的責任完全在華盛頓。」

2010年首度簽署的新戰略武器裁減條約，限制俄羅斯和美國部署的戰略核彈頭、發射器和重型轟炸機的數量。

新戰略武器裁減條約的有效期限為10年，美國總統拜登上任不久後就將條約延長到2026年。

莫斯科去年8月初宣布，將暫停美國依據新戰略武器裁減條約對俄國軍事基地的檢查工作。莫斯科說，這是回應美國阻撓俄羅斯的檢查，華府則否認這項指控。

俄羅斯無限延後原定於去年11月29日在開羅展開的新戰略武器裁減條約談判，並指責美國「惡毒和敵意」。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1120201