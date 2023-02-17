卡美國脖子 彭博：中國將審查寧德時代與福特合約

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（中央社北京16日綜合外電報導）彭博今天報導，中國將仔細審查福特汽車公司（Ford Motor Co.）和中國電池製造巨頭寧德時代新能源科技股份有限公司的最新合約，以確保寧德的核心技術不致落入福特公司之手。

路透社引述彭博報導指出，熟知內情人士表示，中國當局擔心，福特會因此取得寧德時代具有競爭力的技術；不過中國的把關可能也不致於使雙方合約破局。

福特發言人表示：「據我們所知，中國政府官員並未介入此事。」

報導中說，有鑑於這項合約的敏感性以及中、美目前關係緊張，中國高層官員要求對此合約嚴加把關。

福特13日宣布，將在寧德時代技術協助下，投資35億美元在密西根州設立一座電動車電池廠。根據合約，寧德時代將批准提供福特所需的技術和技術協助，在密西根生產磷酸鋰鐵電池。

美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）14日要求總統拜登政府，檢討福特使用寧德時代技術以設立密西根電池廠的合約。

民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）的發言人今天表示，曼欽「已表明對汽車供應鏈仰賴中國的嚴重憂慮，在參議員曼欽全面評估此一合作關係前，福特須先回答一些嚴肅的問題」。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120217