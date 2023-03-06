俄羅斯州長：俄空防擊落3枚飛彈 州內1人受傷

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俄羅斯貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（圖）說，在俄羅斯軍隊擊落3枚飛彈之後，州內至少有1人受傷。（Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via 路透社）

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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）與烏克蘭接壤的俄羅斯南部貝爾哥羅德州（Belgorod）的州長今天說，在俄羅斯軍隊擊落3枚飛彈之後，州內至少有1人受傷。

貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在通訊軟體Telegram表示，飛彈墜落的碎片損毀了城鎮新奧斯科爾（Novy Oskol）附近的一些電線，但目前尚不清楚損毀範圍有多大。

葛拉特卡夫說：「據了解，有一名男子受傷，手上有彈片傷痕。」

路透社報導，葛拉特卡夫未說是何人發射飛彈，但過去他曾指責邊界另一側的烏克蘭軍隊發動類似攻擊。

貝爾哥羅德州與烏克蘭的哈爾科夫州（Kharkiv）接壤，自一年前俄羅斯開始全面入侵烏克蘭以來，貝爾哥羅德州曾多次遭到砲火襲擊。

烏克蘭方面，對於向俄羅斯境內和俄國所控制的烏克蘭領土的襲擊行動，幾乎從未公開聲稱負責。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1120306