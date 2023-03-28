星際大戰馬克漢米爾獻聲烏克蘭空襲警報 結束喊「願原力與你同在」[影]

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在電影「星際大戰」中飾演「路克天行者」的男星馬克漢米爾獻聲烏克蘭空襲警報應用程式。（路透社）

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（中央社基輔28日綜合外電報導）在電影「星際大戰」中飾演「路克天行者」的男星馬克漢米爾獻聲烏克蘭空襲警報應用程式，每當俄羅斯對烏國發動空襲，就會出現他嚴肅但平靜的聲音，敦促烏克蘭人趕緊避難。

美聯社報導，馬克漢米爾（Mark Hamill）將聲音借給烏克蘭的「空襲警報」（Air Alert）應用程式（App），將好萊塢科幻風格帶入俄烏戰爭的嚴酷現實。空襲警報響起時，這款應用程序還會警告烏克蘭人，俄羅斯飛彈、炸彈和致命無人機可能即將到來。

馬克漢米爾的聲音建議道：「不要大意，過度自信就是你的弱點。」

馬克漢米爾在美國加州受訪時表示，他很欽佩烏克蘭能「在這麼可怕的情況下，展現出如此堅強的韌性」。

他說，俄烏戰爭已邁入第2年，這令他想起「星際大戰」（Star Wars）的冒險故事，故事中勇敢的反叛者與一個龐大且兇殘的帝國作戰，最終擊敗了它。為空襲應用程式的英文版配音並加入「星際大戰」風格，是他提供協助的方式。

當空襲行動結束時，馬克漢米爾的聲音會再度透過應用程序宣布：「空襲警報已經結束。」接著他會引用星際大戰台詞「願原力與你同在」，以振奮人心的語氣鼓勵烏國民眾。

儘管這款應用程序也能設定以烏克蘭語播放警報，並由一名女性配音，但部分民眾更想聽見馬克漢米爾宣布又有俄羅斯轟炸將至的壞消息。

在首都基輔，38歲的業務經理耶瑞米娜（Olena Yeremina）說，馬克漢米爾「願原力與你同在」的結語一開始令她發笑，現在這種歷久不衰的幽默反倒給了她力量。

這款應用程序的共同開發商、烏克蘭安全系統製造商Ajax Systems表示，希望馬克漢米爾的明星效應能鼓勵烏克蘭境外的人下載它，這樣他們就能體會到撕裂神經般的警報、空襲死亡及破壞帶給烏克蘭人的焦慮情緒。（譯者：張茗喧/核稿：施施）1120328