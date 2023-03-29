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烏打擊深入前線後方俄占區 反攻聲勢日益高漲

2023/3/29 21:59（3/29 22:32 更新）
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去年10月俄羅斯占領區城市梅利托波爾。（路透社）
去年10月俄羅斯占領區城市梅利托波爾。（路透社）
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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭今天的攻勢深入前線後方，攻擊俄羅斯占領區城市梅利托波爾一個鐵路機廠，造成當地停電。俄軍因冬季攻勢失利而兵疲馬困，越來越多人認為基輔反攻號角即將響起。

路透社報導，未經查證的網路圖片顯示，爆炸點亮梅利托波爾（Melitopol）夜空，可以看到飛行尾跡，當地是札波羅熱州（Zaporizhzhia）占領區政府所在。札波羅熱州是俄羅斯聲稱已經兼併的5個烏克蘭州之一。

流亡的梅利托波爾市長證實當地發生爆炸。國營俄羅斯塔斯社（TASS）報導，莫斯科扶植官員表示，一個鐵路機廠遭到摧毀，梅利托波爾市和鄰近村落停電。

戰前有15萬人口的梅利托波爾市是俄軍在烏南的鐵路後勤樞紐，並且位在連接俄羅斯和遭占領的克里米亞半島（Crimea）的陸橋沿線上。

沒有烏克蘭可能使用何種武器展開上述攻擊的公開資訊。

梅利托波爾市位在烏克蘭擁有的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）射程的遠端，但若以基輔聲稱即將部署的聯合定向攻擊炸彈（JDAM）、陸射小直徑炸彈（GLSDB）等美國承諾提供的新武器進行攻擊，則綽綽有餘。俄方昨天首度表示擊落一枚陸射小直徑炸彈。

俄軍過去數月攻勢是自開戰以來最血腥的戰鬥，卻毫無重大斬獲。基輔日前暗示，可能很快會對俄軍發起反攻。

梅利托波爾市位在札波羅熱核電廠以南，在作為前線、俄軍控制的巨大水庫南岸。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）曾經要求在核電廠周圍設置安全區，他今天走訪核電廠後表示局勢沒有改善，附近的戰況已經惡化。

法新社報導，梅利托波爾市距前線約65公里。俄方過去幾天指控烏方對當地數度展開攻擊。

占領區官員表示，烏方攻擊鐵路機廠導致停電，但沒有造成人員傷亡。

俄羅斯在札波羅熱地區扶植的官員羅戈夫（Vladimir Rogov）在通訊軟體Telegram發文表示，烏方使用的是美國的海馬士火箭。

俄羅斯27日就已指控烏軍砲擊梅利托波爾市。占領區當局23日則稱一枚簡易爆炸裝置造成一名警察受傷。在此之前，他們還通報一名莫斯科扶植官員15日死於汽車炸彈攻擊。

如果烏克蘭能在這個地區成功突破，就可以切斷連接俄羅斯本土和克里米亞的陸地走廊。烏克蘭曾經表示，若無法取得能夠長驅直入打擊俄方軍火庫和供給線的長程武器，將無法展開反攻。

基輔目前能夠運用的火箭最高射程為80公里。俄方表示，美方承諾對烏提供的射程達150公里武器已經交付。基輔對此並未證實，僅強調需要更多西方先進武器。

烏克蘭去年秋季曾在東北部和南部成功進行反攻，其中在南部的反攻就是以海馬士火箭進行攻擊後，收復了赫松巿（Kherson）。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1120329

#俄軍
#烏克蘭
#梅利托波爾市
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