原能總署長視察札波羅熱核電廠 努力維安避免核災

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（中央社基輔29日綜合外電報導）國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Gross）今天到烏克蘭東南部被俄羅斯軍隊占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠視察，這是他避免這座電廠發生核災的作為之一。

路透社和法新社報導，國際原子能總署（IAEA）發言人說，葛羅西已抵達這座歐洲最大核電廠查看廠內情況。

過去一年來，俄羅斯和烏克蘭一再互指對方砲擊電廠所在地，因此葛羅西也一直想促成俄、烏達成安全協議，以保護電廠安全。

現場記者目擊載送原子能總署專家代表團的車隊在俄軍護送下抵達札波羅熱電廠。這是去年2月俄烏戰爭開打以來，葛羅西第2次視察這座電廠。

葛羅西昨天在烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）接受訪問時說，札波羅熱電廠的情況依然「十分危險」和「十分不穩定」，並指出，電廠所在地區近數週來的軍事活動已經增加。

俄羅斯一直力求在烏東推動冬季攻勢，烏克蘭則可望利用西方供應的主戰坦克和戰鬥車予以反擊。

自去年9月以來，札波羅熱電廠即不再發電，廠內6座反應爐的最後一座下線。經營電廠的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，葛羅西此行將評估廠內情況有何改變，同時與工人交談，並「確保」原子能總署駐廠監視小組能進行輪調。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1120329