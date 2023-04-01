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首頁 / 國際

欲強化在南太平洋勢力 美計劃於萬那杜設大使館

2023/4/1 09:53
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國國務院今天宣布，美方打算在太平洋島國萬那杜開設大使館。中國一直尋求在南太平洋擴大影響力，在萬那杜開設大使館將是美國在這個區域加強勢力的最新舉措。

萬那杜約由80座島嶼組成，擁有31.9萬人口。根據美國國務院資料，美國和萬那杜有正式邦交，但未在當地開設大使館。

國務院聲明指出，在萬那杜首都維拉港（Port Vila）設立大使館，「能讓美國政府深化關係」，並加強氣候等方面的發展援助。國務院並未提供開設大使館的時間表。

美國總統拜登政府在國會民主黨與共和黨支持下，一直在擴大美國於南太平洋一帶所扮演的角色。這塊區域過去鮮少受人關注，直到中國去年與索羅門群島達成安全協議，震驚各界。

法新社報導，儘管索羅門群島否認，美國和澳洲官員仍擔心中索安全協議可能會向中共解放軍開放廣大水域。

美國今年2月在索羅門群島開設大使館；副總統賀錦麗（Kamala Harris）去年在一場峰會上宣布，美國也會在吉里巴斯和東加王國開設大使館。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120401

#美國
#美國國務院
#萬那杜
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