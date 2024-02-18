日經：川普言論奚落北約 中國趁機拉攏歐洲

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（中央社上海18日綜合外電報導）在美國前總統川普道出奚落北約的言論後，中國外交部長王毅昨天敦促歐洲國家與中國加強合作，為北京尋求鞏固其全球外交大國地位採取的最新行動。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，王毅出席在德國舉行的「慕尼黑安全會議」（MSC）並發表談話，他提到包含烏俄和以哈戰爭在內的一系列議題，並向國際社會確保中國經濟成長的韌性。

王毅表示，中國與俄羅斯密切的夥伴關係是「大國關係的新模範」，他呼籲歐洲與中國攜手共同克服全球議題，「很重要的是，中國與歐洲須避開地緣政治和意識形態的干擾，並視彼此為夥伴而非敵人」。

他這番言論似乎試圖從川普日前針對北大西洋公約組織（NATO）的發言見縫插針。川普10日在南卡羅來納州活動揚言說，他若再度當選，將不會捍衛國防支出對國內生產毛額（GDP）占比未達2%目標的北約成員。

有分析師指出，中國的目標是把美國形容為不可靠的夥伴，藉此拉近與歐洲國家的距離。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）政策與歐洲事務部主任瓦瑟莉爾（Abigael Vasselier）說：「慕尼黑安全會議通常不只是中國與歐美領袖舉行雙邊會談的場合，也是中國根據其全球野心釋出算計好的訊息之場所。」

歐美國家持續採取行動降低對中國的經濟依賴，包括對國安至關重要的產業，重新調整產業供應鏈。王毅則說，這些舉措將是「歷史性的錯誤」。

根據中國外交部官網，王毅17日在第60屆慕尼黑安全會議「中國專場」上發表主旨講話。他宣稱，不論國際風雲如何變幻，中國將始終保持大政方針的連續性和穩定性，「堅定做動蕩世界中的穩定力量」。

針對中美關係，王毅說，兩國元首去年底舉行重要會晤。中方將堅定維護正當合法權益，反對無理遏制打壓，與美方共同落實好兩國元首共識，推動中美關係沿著相互尊重、和平共處、合作共贏的正軌前進。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130218