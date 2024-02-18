更多編輯台推薦新聞：
年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看
生活

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看

男女三分球王首次交鋒 柯瑞明星賽3分差力退尤尼斯古
運動

男女三分球王首次交鋒 柯瑞明星賽3分差力退尤尼斯古

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北約
新聞專題
北約1/300
首頁 / 國際

日經：川普言論奚落北約 中國趁機拉攏歐洲

2024/2/18 16:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社上海18日綜合外電報導）在美國前總統川普道出奚落北約的言論後，中國外交部長王毅昨天敦促歐洲國家與中國加強合作，為北京尋求鞏固其全球外交大國地位採取的最新行動。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，王毅出席在德國舉行的「慕尼黑安全會議」（MSC）並發表談話，他提到包含烏俄和以哈戰爭在內的一系列議題，並向國際社會確保中國經濟成長的韌性。

王毅表示，中國與俄羅斯密切的夥伴關係是「大國關係的新模範」，他呼籲歐洲與中國攜手共同克服全球議題，「很重要的是，中國與歐洲須避開地緣政治和意識形態的干擾，並視彼此為夥伴而非敵人」。

他這番言論似乎試圖從川普日前針對北大西洋公約組織（NATO）的發言見縫插針。川普10日在南卡羅來納州活動揚言說，他若再度當選，將不會捍衛國防支出對國內生產毛額（GDP）占比未達2%目標的北約成員。

有分析師指出，中國的目標是把美國形容為不可靠的夥伴，藉此拉近與歐洲國家的距離。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）政策與歐洲事務部主任瓦瑟莉爾（Abigael Vasselier）說：「慕尼黑安全會議通常不只是中國與歐美領袖舉行雙邊會談的場合，也是中國根據其全球野心釋出算計好的訊息之場所。」

歐美國家持續採取行動降低對中國的經濟依賴，包括對國安至關重要的產業，重新調整產業供應鏈。王毅則說，這些舉措將是「歷史性的錯誤」。

根據中國外交部官網，王毅17日在第60屆慕尼黑安全會議「中國專場」上發表主旨講話。他宣稱，不論國際風雲如何變幻，中國將始終保持大政方針的連續性和穩定性，「堅定做動蕩世界中的穩定力量」。

針對中美關係，王毅說，兩國元首去年底舉行重要會晤。中方將堅定維護正當合法權益，反對無理遏制打壓，與美方共同落實好兩國元首共識，推動中美關係沿著相互尊重、和平共處、合作共贏的正軌前進。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130218

#川普
#中國
#王毅
#北約
#慕尼黑安全會議
#歐洲
北約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
匈牙利總理奧班：準備本月批准瑞典加入北約
172.30.142.38