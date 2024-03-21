基輔市傳出爆炸聲響 烏軍通報俄大規模空襲威脅

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（中央社基輔21日綜合外電報導）根據法新社記者說法，俄羅斯今天清晨發射飛彈和無人機，引發烏克蘭首都基輔空襲警報，基輔市中心隨後傳出多起爆炸聲響。烏克蘭媒體報導說，烏軍通報俄羅斯大規模空襲威脅。

法新社記者表示，從清晨5時開始可聽到數十聲爆炸巨響和防空砲響。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊平台Telegram上說「飛彈碎片掉落斯維亞托申斯基區（Sviatoshynskyi）一處幼稚園」，還說其他地區的一棟公寓大樓和多輛汽車起火，緊急救難人員趕赴現場。

俄軍上次對基輔大規模空襲是在1月底。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）網站報導，基輔市府和軍事當局表示，烏克蘭遭受俄羅斯大規模飛彈攻擊威脅。

烏克蘭空軍通報俄軍深夜出動「匕首」（Kinzhal）彈道飛彈攻擊基輔，並警告全國各地面臨飛彈威脅。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130321