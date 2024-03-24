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烏克蘭：基輔與利維夫遭俄空襲

2024/3/24 15:37
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（中央社基輔24日綜合外電報導）官員指出，烏克蘭首都基輔和西部利維夫（Lviv）今天清晨遭到俄羅斯空襲，波蘭軍隊也處於高度戒備狀態。

法新社報導，基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram發文指出：「首都發生爆炸。防空系統正在發揮作用。不要離開避難所。」

利維夫州州長科齊茨基（Maksym Kozytskyi）表示，利維夫市以南靠近波蘭邊境的斯特雷（Stryi）區也遭到攻擊。

烏克蘭全國稍早進入空襲警戒狀態，提防俄羅斯圖波列夫Tu-95MS（Tupolev Tu-95MS）戰略轟炸機發射巡弋飛彈。

波蘭武裝部隊作戰司令部（RSZ）表示，由於「俄羅斯聯邦今晚密集的遠程航空活動」以及在烏克蘭的飛彈攻擊，其部隊處於高度戒備狀態。

聲明中寫道：「確保波蘭領空安全的所有必要程序均已啟動，波蘭武裝部隊作戰司令部正在持續監控局勢。」

波蘭武裝部隊作戰司令部也表示「波蘭和盟軍的飛機已經啟動」。

最近幾週，俄羅斯和烏克蘭加強了空襲力度。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130324

#俄羅斯
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