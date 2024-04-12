札波羅熱核電廠遇襲 國際原能署憂俄烏戰新風險

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（中央社維也納11日綜合外電報導）聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天表示，俄羅斯控制的烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠最近遭遇無人機攻擊，「標誌著新一條極度危險的戰線開端」。

法新社報導，葛羅西（Rafael Grossi）在維也納表示，這些攻擊「標誌著烏克蘭核子安全保障風險重大升級」。

在俄羅斯和烏克蘭要求下，35個會員國組成的國際原子能總署理事會召開緊急會議。葛羅西在會中發表談話。

俄羅斯自2022年3月起占領的札波羅熱核電廠自本月7日以來遭到一連串無人機攻擊，俄國和烏克蘭互控是對方所為。

這是自2022年11月以來這座核電廠首次遭到攻擊。札波羅熱核電廠曾是歐洲最大的核電廠，但現已停止運作。

葛羅西說：「不該對這座核電廠進行任何形式的攻擊，特別是針對反應爐、用過燃料貯存設施、其他關鍵基礎設施或人員的攻擊。」

在持續3個半小時的會議結束後，俄羅斯駐國際原子能總署大使尤里亞諾夫（Mikhail Ulyanov）表示，這是一場「有用的會議」，他「希望今天的討論將有助於烏克蘭方面停止這些危險行動」。

另一方面，烏克蘭譴責俄羅斯的「不實訊息宣傳戰」，並表示俄國正在模擬攻擊，以「抹黑」烏克蘭。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1130412