美參院將批准禁令 FBI局長警告TikTok安全疑慮

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯邦參議院準備批准TikTok禁令之際，聯邦調查局（FBI）局長今天強調對這款受歡迎應用程式的安全擔憂。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）表示，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）「受制於中國政府」，中國政府「每天都試圖竊取我們的人工智慧（AI）並駭取美國技術」。

瑞伊接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時表示，美國人須思考TikTok的「強大、易使用性、能力、控制」掌握在中國政府和情報部門手中。

瑞伊擔憂TikTok對美國國安構成威脅。

TikTok堅決否認與中國政府分享任何用戶資訊。

參議院今天可能針對援助烏克蘭法案進行投票，這項立法也為禁止TikTok奠定基礎。

經過數月爭論，聯邦眾議院在兩黨廣泛支持下批准這項期待已久的法案後，這項法案幾乎篤定通過。

最終的包裹法案包含迫使TikTok脫離字節跳動，否則將在美國面臨全國性禁令的條款。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130424