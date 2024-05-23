俄烏戰爭持續 挪威將進一步限制俄羅斯遊客入境

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（中央社奧斯陸23日綜合外電報導）挪威司法部今天說，由於俄羅斯持續在烏克蘭發動戰爭，挪威將進一步限制俄羅斯遊客入境，新政策幾乎禁止所有俄羅斯遊客入境。

路透社報導，北約成員國、北歐國家挪威在北極地區與俄羅斯接壤，雙方邊界近200公里；挪威在2022年首度對俄羅斯旅遊簽證實施限制。

挪威司法部長梅爾（Emilie Enger Mehl）在聲明中說：「收緊入境規則的決定，符合挪威和盟友及合作夥伴一起因應俄羅斯非法入侵烏克蘭的做法。」

司法部說，以旅遊為目的和進行其他非必要旅行的俄羅斯公民在跨越邊界入境時將被拒絕，拜訪居住在挪威的近親等情況可以例外。

新政策將於5月29日生效。

司法部說：「這項變更意味著警方可以拒絕新命令涵蓋的俄羅斯公民入境。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130523