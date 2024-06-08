諾曼第登陸80週年 拜登喊捍衛民主盼區隔川普

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（中央社巴黎7日綜合外電報導）美國總統拜登今天在法國北部赫克角懸崖頂發表演說，敦促美國人民追隨二戰英雄典範，捍衛民主。赫克角是美軍在諾曼第登陸（D-Day）期間浴血對抗納粹德國占領軍的地點。

華盛頓郵報指出，拜登7日重返80年前美軍遊騎兵部隊為對抗納粹而強登海岸峭壁的赫克角，發表演說的內容有部分意在向美國民眾喊話。拜登這次到訪法國期間一直避免提及對手川普的名字，但他警告獨裁和孤立主義傾向的危險，都有暗批川普的意味。

法新社報導，1944年6月6日盟軍在法國西北部諾曼第（Normandy）登陸，被視為二次世界大戰的轉折點。拜登今天在諾曼第登陸80週年紀念儀式最後一天發表演說。

拜登預計將在11月總統大選迎戰共和黨對手川普，評論人士預測這場選舉將使美國民主面臨嚴峻考驗。

拜登緬懷赫克角（Pointe Du Hoc）英靈。當年美軍在此處的德國碉堡發動攻擊，倖存的退伍軍人皆已離世。

拜登說：「他們（退伍軍人）正在召喚我們。」

「他們問我們，我們會怎麼做？他們不是要我們攀爬這些懸崖。他們是要我們忠於美國代表的精神。」

當前適逢歐洲籠罩在俄羅斯入侵烏克蘭的陰影下。俄國2022年2月出兵烏克蘭，使得歐洲在二戰結束80年後烽煙再起。

外界也有人擔心，如果川普再度當選總統，他將減少美國在北大西洋公約組織（NATO）等國際聯盟的參與度，並且降低對烏克蘭的支持。

拜登說：「美國民主最困難的地方在於：真心相信我們是更崇高偉業的一分子。民主始於我們每個人。」

拜登在演說後赴巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），他承諾支持烏克蘭並宣布增援基輔當局2.25億美元。

拜登告訴澤倫斯基：「我們不會背棄你們。」澤倫斯基感謝他予以「巨大的支持」，並將這番支持與美國在二戰期間對歐洲提供的援助相提並論。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130608