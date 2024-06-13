美國亞特蘭大巴士劫持釀1死 槍手飛車逃逸爆胎落網

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影片來源：Associated Press

（中央社亞特蘭大12日綜合外電報導）美國亞特蘭大一名男子涉嫌在市中心劫持一輛通勤巴士、射殺1人，並引發橫跨3個郡的警方追捕行動，他面臨謀殺在內的20多項刑事指控。

美聯社報導，警方在亞特蘭大近郊底克甫郡（DeKalb）攔下這輛巴士後，39歲犯嫌葛利爾（Joseph Eric Grier）昨天遭到拘留，今天凌晨押送至富爾頓郡監獄（Fulton County Jail），不得保釋，網路監獄紀錄未顯示能對相關指控發表評論的律師。目前也無法立即確認可能可以對此事置評的親屬。

亞特蘭大警方表示，他們昨天下午4時30分後接獲報案，稱一輛巴士上傳出槍響，以及可能有人質遭到挾持，便立即出動因應。亞特蘭大警察局長席爾鮑姆（Darin Schierbaum）指出，約1分鐘後，員警抵達現場並與犯嫌對峙，這名男子強迫巴士司機把車開走。

電視新聞直升機畫面顯示，這輛巴士在後續警匪追逐戰中撞到多台車輛，並逆向行駛，警方緊追在後。巴士最終在幾英哩外的底克甫郡停下，新聞畫面顯示葛利爾雙手上銬被帶下巴士。

席爾鮑姆表示，當時巴士上包括司機在內共有17人。員警疏散巴士乘客時，發現一名身受槍傷的成年受害者，隨即將受害者送往醫院搶救，但仍傷重不治，這名死者是58歲乘客勃德（Ernest Byrd Jr.）。

據喬治亞州調查局（Georgia Bureau of Investigation）說法，勃德當時與葛利爾搏鬥並掏槍，卻反遭葛利爾奪槍擊中。葛利爾接著威脅司機說，一旦停車就要對司機開槍。

根據席爾鮑姆說法，雖然葛利爾警告車上乘客不許打電話，仍至少有一名乘客默默撥打911，並保持線路暢通。席爾鮑姆表示，這讓警方得以在巴士開下州際公路，穿過小巷，時而撞上路上的車輛之際，掌握車上的情況。

喬治亞州調查局表示，巴士爆胎後仍繼續行駛，直到一名州警用步槍向引擎開槍，導致巴士停了下來。

亞特蘭大昨天下午稍早也傳出槍響，34歲男子馬龍（Jeremy Malone）在市中心桃樹中心（Peachtree Center）美食廣場開槍射傷3人。警方表示，他們並未發現葛利爾與馬龍之間的關聯。

巧合的是，警方獲報趕抵美食廣場時，當時尚未犯下劫持巴士案的葛利爾正在外頭的人行道上，喋喋不休地向記者談論他的心理健康狀態、犯罪紀錄和銀行紀錄。

葛利爾說：「我跟你們說，我有躁鬱症，而且我已經停藥2週了。」他說話時看來很激動，還說他描述自己所見，感覺像個「告密者」。

席爾鮑姆和亞特蘭大市市長狄金茲（Andre Dickens）表示，他們認為葛利爾的行為與精神疾病有關，不過研究顯示，絕大多數的精神病患並沒有暴力傾向。

美食中心槍擊案和巴士劫持案發生在短短2個小時內，且案發地點相距僅幾個街區。兩起案件在亞特蘭大製造了一種混亂的氣氛。亞特蘭大市領袖譴責街頭槍枝暴力氾濫，但立刻要居民放心，說數據顯示亞特蘭大的暴力犯罪率正在下降。

葛利爾遭控犯下1項謀殺罪、1項劫持機動車輛罪、13項加重傷害罪、14項綁架罪、1項遭定罪的重罪犯持有槍枝罪，以及1項犯罪期間持有槍枝或刀械罪。

馬龍在美食廣場槍擊案中面臨的指控包括加重攻擊罪和魯莽行為，他被拘留在富爾頓郡監獄，不得保釋。席爾鮑姆表示，馬龍和美食廣場3名受害者預計都會倖存。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1130613