涉新加坡最大洗錢案 星國起訴2中籍前銀行職員

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（中央社新加坡15日綜合外電報導）新加坡警方表示，兩名中國籍前銀行職員因涉入星國史上最大規模洗錢案，今天在當地遭到起訴。

法新社報導，新加坡警方於去年8月展開大規模搜查行動，查獲價值超過30億新加坡幣（約新台幣736億元）的資產，其中包括高檔房地產、豪華汽車和金條。

10名外籍人士被逮捕，他們所屬集團涉嫌對詐騙、線上博弈等海外犯罪活動收益進行洗錢。他們隨後遭到定罪，並在服刑後被驅逐出境。

他們全部來自中國，但大部分人拿的是柬埔寨、土耳其、賽普勒斯和萬那杜護照。

兩名中國籍前銀行職員因涉嫌協助上述罪犯，今天在新加坡地方法院遭到起訴。

根據起訴書，35歲的瑞士寶盛銀行（Bank Julius Baer）前職員劉凱（Liu Kai，音譯）被控協助其中一名犯罪者提交偽造的中國稅務文件，以在瑞士開戶。

26歲的王啟明（Wang Qiming，音譯）曾是新加坡花旗銀行（Citibank Singapore）員工，他面臨10項罪名指控，包含偽造文書欺騙銀行，以及為前述其中一名犯罪者洗錢。（實習編譯：張威蓁/核稿：洪培英）1130815