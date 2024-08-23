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俄控烏克蘭空襲高加索港 滿載燃油渡輪起火沉沒

2024/8/23 09:58（8/23 10:33 更新）
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俄羅斯地方當局表示，烏克蘭對俄國克拉斯諾達州南部的高加索港發動空襲，一艘載運燃油箱的渡輪22日沉沒。（中央社製圖）
俄羅斯地方當局表示，烏克蘭對俄國克拉斯諾達州南部的高加索港發動空襲，一艘載運燃油箱的渡輪22日沉沒。（中央社製圖）
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯地方當局表示，烏克蘭對俄國克拉斯諾達州（Krasnodar）南部的高加索港發動空襲後，一艘載運燃油箱的渡輪今天沉沒，有17名船員獲救，另2人下落不明。

路透社報導，高加索港（Port of Kavkaz）所在的捷姆留克鎮（Temryuk）鎮長巴本科夫（Fyodor Babenkov）證實，這艘載著30個燃油箱的渡輪因遭受攻擊而嚴重受損，並引發火災。

克拉斯諾達州州長在通訊平台Telegram個人頻道上表示，這艘渡輪有17名船員獲救。他說，救援行動仍在進行中，另兩名船員下落不明。

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）引述運輸部說法報導，所有港口職員都已疏散。

一個地方工作小組表示，一列專門滅火的火車已派到現場。上百人協助撲滅火勢。

俄羅斯數家媒體播出事發影像，似乎拍到渡輪起火且有濃濃黑煙升起。路透社無法立即核實影片內容。

塔斯社報導說，火勢沒有擴散到港口用地。

高加索港是俄羅斯在黑海的最大港口之一，負責處理出口及向克里米亞供應燃料的船隻。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130823

社群媒體流傳渡輪起火且有濃濃黑煙升起的影片。（Social Media/via 路透社）
社群媒體流傳渡輪起火且有濃濃黑煙升起的影片。（Social Media/via 路透社）
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