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IAEA調查團第3度訪日 考察核處理水排放設備

2024/12/9 18:11
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（中央社東京9日綜合外電報導）為檢驗福島第一核電廠積存的「核處理水」排海安全性，聯合國（UN）核監督機構「國際原子能總署」（IAEA）的調查團今天起再度訪日，團員包含美國、中國等國的專家。

日本「時事通信社」報導，這是東京電力公司（簡稱東電）2023年8月開始把積存在福島第一核電廠內的「核處理水」排放到海洋之後，IAEA的調查團第3度造訪日本。

IAEA團隊此行預計在日本停留4天，到本月12日，期間將前往福島縣調查，並與日本政府、東電等機構交換意見。

率領調查團的IAEA核能安全與保安署總署長卡魯索（Gustavo Caruso）今天上午在東京都表示，這次調查將直接確認核處理水排放相關設備與儀器等，並彙整第3次的報告。

卡魯索也強調，「IAEA未來將持續檢驗核處理水排海程序，直到最後一滴（核處理水）排放完畢」。

IAEA調查團由美國、中國、韓國、俄羅斯等國專家組成。IAEA過去2次的調查結果均顯示，核處理水排海符合國際安全標準。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1131209

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