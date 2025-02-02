菲移民局稱中國間諜已融入社會 籲民眾警覺舉報

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（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）菲律賓安全當局日前在靠近南海的省分逮捕5名疑似中國籍間諜，經調查全是僑團成員。菲律賓移民局今天表示，外國間諜看似已融入菲律賓社會，呼籲民眾發現可疑人士立即舉報。

菲律賓移民局長維亞杜（Joel Anthony Viado）今天在新聞稿中說，移民局資料顯示，1月25日在巴拉旺省（Palawan）落網的5名可疑中國籍人士，都已在菲律賓居住數10年，其中一些早在2002年即已移居菲律賓。

維亞杜說，他們在菲律賓都有合法居留身分，其中一些人的工作簽證掛在大馬尼拉地區的一些公司的名下，也有人已娶菲律賓籍女子。

他說，外國間諜看似已融入菲律賓社會，呼籲民眾提高警覺，舉報任何涉及外國人的可疑活動，共同制止不肖外僑利用菲律賓人的友善與好客，從事危及國家安全的行為。

菲律賓國家調查局（NBI）1月25日在巴拉旺省逮捕5名中國籍男子，他們被指涉嫌從事非法情報蒐集活動，探員從他們的手機及其他裝置內，發現許多港口、船艦、機場以及軍事基地的照片。

調查顯示，這5人都是「菲律賓僑星志願者服務團」和「菲律賓中華和平發展促進會」的會員；這兩個僑團均是近10年來的新興團體，會員多為中國新移民。

巴拉旺省是一座狹長島嶼，與南海相鄰，在菲中過去半年來激烈的南海對抗之下，地理位置更形敏感。這5人據報在被發現行跡可疑時，曾聲稱自己是台灣人，令許多旅菲台灣人感到不安。

一名居住在巴拉旺省的台灣人告訴中央社，目前約有10多名台灣人住在巴拉旺省，中國人粗估約有數千，中國人自稱是台灣人的情況，「已經不是新聞。」

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他表示，巴拉旺省偏遠地區的奎松鎮（Quezon）有一座大規模園區，裡面就有一些中國人會向當地菲人自稱是台灣人，但在地台商對這些台灣人卻是無所知悉，也完全沒有見過。

這名台灣人說，「有人要冒充台灣人…我們也沒辦法。但台灣人經常幫助菲律賓人，也不會跟菲律賓人搶工作，因此還是很受當地人歡迎。」（編輯：高照芬）1140202