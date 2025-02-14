日民調：51%日本人認為日韓友好 88%覺得日中關係差

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（中央社東京14日綜合外電報導）共同社報導，日本內閣府今天公布的外交相關輿論調查顯示，國內受訪者中約有51%認為與韓國關係良好，約有88%覺得與中國關係差。

根據共同社，認為日韓關係「良好」和「還算良好」的受訪者合計為51.2%，較2023年上次調查增加了5.1個百分點。這是2020年改為郵寄方式後，首次「良好」的回答超過半數。

此外，認為日中關係「並不良好」和「不太良好」的受訪者合計占88.1%，較上次減少2.0個百分點。認為日中關係「重要」和「還算重要」的回答合計為70.2%，增加2.0個百分點。

日本外務省負責人分析，這除了是因為韓國總統尹錫悅推進改善對日關係的態度外，背後還有日本年輕一代喜愛K-POP等文化交流因素。

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調查顯示，日本人對美國「有親近感」和「相對有親近感」的比例合計為84.9%，減少2.5個百分點。日本外務省負責人認為，這可能是美國總統川普去年11月重返白宮的影響。

這份調查於2024年10月17日至11月24日期間進行，調查對象為3000名18歲以上男女。（編輯：陳正健）1140214