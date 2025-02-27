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克里姆林宮：已兼併烏克蘭土地屬俄羅斯所有 不容磋商

2025/2/27 21:22（2/27 21:30 更新）
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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）針對俄羅斯聲稱已兼併烏克蘭5個州的地位，克里姆林宮今天嚴拒任何的磋商，儘管當中仍有4個州尚未完全取得控制。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「那些已納入俄羅斯聯邦並載入我國憲法的領土，是我國不可分割的一部分。」

他透過電話簡報告訴法新社等媒體記者：「這無可否認且不容磋商。」

俄羅斯2014年派兵進入並且透過公投併吞了烏克蘭的克里米亞半島（Crimean peninsula），基輔當局和西方國家批評這場公投不具合法性。

俄羅斯全面揮軍入侵烏克蘭之後，於2022年9月宣告兼併烏克蘭頓內茨克州（Donetsk Oblast）、盧甘斯克州（Lugansk Oblast）、札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）和赫松州（Kherson Oblast）。

俄軍控制頓內茨克州和盧甘斯克州大部分地區，卻僅控制札波羅熱州和赫松州部分區域。

莫斯科也占領烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）的若干地區。

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烏克蘭奪取俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast）數百平方公里的土地，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）並提出與莫斯科「交換」領土的可能性，不過已遭俄羅斯回絕。

俄軍近幾個月仍持續朝烏東挺進，並且奪回庫斯克州部分領土。俄羅斯國防部21日表示，俄軍已奪回烏軍控制蘇賈鎮（Sudzha）附近的尼可斯基村（Nikolsky）。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140227

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