美特使提議在烏克蘭分配維和負責區 澄清非瓜分

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）根據英國「泰晤士報」（The Times）今天刊登的訪問，美國總統川普的烏克蘭事務特使凱洛格建議英國和法國軍隊可在烏克蘭設立控制區。後來他發文澄清自己不是指瓜分烏克蘭。

法新社報導，凱洛格（Keith Kellogg）在訪問中針對英法提議在烏克蘭部署「保障武力」（reassurance force）來提供安全保證，他建議可在第聶伯河（Dnipro River）以西分配負責的區域，並設立1個非軍事區作為與烏東俄羅斯占領區間的緩衝。

凱洛格表示：「幾乎可以模仿二戰後（德國）柏林的情況，當時有俄羅斯區、法國區、英國區、美國區。」但他後來在社群媒體平台X澄清說美國不會派兵。

凱洛格在訪問中進一步表示，烏克蘭的第聶伯河是一大屏障，因此在河西側部署部隊對俄羅斯來說「完全不具挑釁意味」。他還說若為落實停火，烏克蘭夠大足以容納多國軍隊。

凱洛格又說，為確保英國、法國、烏克蘭和其他盟軍不會與俄軍交火，有必要建立1個緩衝區，也就是「非軍事區」（DMZ），「因為沒有更好的詞可以形容」。

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但凱洛格也承認，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「可能不會接受」這個提案。

凱洛格後來在X發文澄清他的立場，寫道：「我談的是（部署）停火後復原部隊（resiliency force）以維護烏克蘭主權。我提到分區時指的是盟軍（不包括美軍）負責不同區域，不是指瓜分烏克蘭。」（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1140412