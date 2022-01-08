更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

全球失智人口2050年將暴增近3倍 逾1.5億人
國際

全球失智人口2050年將暴增近3倍 逾1.5億人

力抗歧視打破種族藩籬 奧斯卡首位非裔影帝薛尼鮑迪94歲辭世
娛樂

力抗歧視打破種族藩籬 奧斯卡首位非裔影帝薛尼鮑迪94歲辭世

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

傷害犯以上廁所為由脫逃 恆春分局認疏失追緝中

2022/1/8 09:44（1/8 10:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府警察局恆春分局6日拘提3名傷害犯到案，其中江姓犯嫌以要上廁所為由脫逃，警方坦承疏失。（圖取自facebook.com/HengChunPolice）
屏東縣政府警察局恆春分局6日拘提3名傷害犯到案，其中江姓犯嫌以要上廁所為由脫逃，警方坦承疏失。（圖取自facebook.com/HengChunPolice）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）屏東縣政府警察局恆春分局6日拘提3名傷害犯到案，其中江姓犯嫌在凌晨以要上廁所為由脫逃，警方坦承疏失，全力緝捕犯嫌，並追究相關警員責任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

6日晚間8時許，恆春分局拘提傷害案江姓犯嫌及其他2名共犯到案，其中江姓犯嫌在7日凌晨2時50分以上廁所為由趁隙脫逃，立即調派警力至江姓犯嫌可能藏匿處所搜查，並積極調閱路口監視器影像比對逃逸動線，全力追緝脫逃的江姓犯嫌。

恆春警分局長陳至瑋接受中央社記者訪問指出，江嫌非重嫌犯，員警帶他去上廁所時未上腳銬手銬，派制服員警在廁所外戒護。對於發生人犯脫逃事件，會深切檢討改進，除全力動員警力務求短期把江姓犯嫌緝拿歸案外，並依法追究員警相關疏失責任；另將本案列為案例教育精進相關戒護人犯措施，以避免類似情形再次發生。（編輯：張芷瑄）1110108

延伸閱讀
通緝犯就醫未上銬脫逃 刑事局：作法有疏漏巡邏車內搶警槍企圖脫逃 男遭判刑3年定讞台東檢警大數據追查毒梟 緝捕過程宛如電影情節
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族