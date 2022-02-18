前行政院副院長徐立德訴請和小37歲妻離婚 法院判准確定

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（中央社記者蕭博文台北18日電）前行政院副院長徐立德以與陳姓妻子分居多年、價值觀差異等理由訴請離婚，高院更一審認為，婚姻已發生難以回復的破綻，判准離婚。案經最高法院日前駁回陳女上訴，全案確定。

依歷審判決記載，高齡90歲的徐立德提起訴訟主張，他與陳女於民國102年結婚，婚後因個性、人生經歷不同，陳女無意與他家人建立和諧關係，且年齡相距37歲，因價值觀差異漸生齟齬，104年起即未同住。

徐立德主張，105年12月，陳女婚前私事經披露見諸媒體，陳女即有自殘行為，並以此為情緒勒索，但他已年老，難以承受，婚姻已有破綻，陳女也無意繼續維持婚姻，訴請判准離婚。

一審台北地方法院駁回徐立德請求，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，雙方分居期間婚姻已生破綻，陳女未能理性溝通、保持共同生活圓滿；徐立德未予以體諒、支持、相互協力，雙方皆無努力修補婚姻意願，判准離婚。

案經最高法院廢棄二審判決，發回更審。高院更一審認定，徐立德主動搬離兩人住所，導致情感漸行漸遠，面對媒體披露陳女過往隱私生活，雙方互相指責，情感漠然，已無積極挽留婚姻之意。

更一審指出，陳女於109年起接續對徐立德興訟，於訴訟中相互指摘，關係劍拔弩張降至冰點，難以期待雙方日後相互扶持經營婚姻，夫妻共同生活的婚姻目的已無法達成，婚姻已生破綻而無回復之望，判准離婚。

陳女不服更一審判決提起上訴，最高法院認為更一審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案確定。（編輯：唐聲揚）1110218