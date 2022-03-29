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陳柔縉離世
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陳柔縉離世3/7

作家陳柔縉遭追撞傷重不治 肇事騎士判刑6月

2022/3/29 17:49（3/29 18:40 更新）
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作家陳柔縉去年10月間在新北市淡水區騎腳踏車遭機車追撞，送醫搶救後不治。（中央社檔案照片）
作家陳柔縉去年10月間在新北市淡水區騎腳踏車遭機車追撞，送醫搶救後不治。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蕭博文台北29日電）作家陳柔縉去年10月間在新北市淡水區騎腳踏車遭機車追撞，送醫搶救後不治。士林地院考量，肇事的賴姓騎士認罪但未能盡力彌補家屬傷痛，依過失致死罪判刑6月，得易科罰金。

士林地方法院判決書指出，陳柔縉

陳柔縉小檔案

  • 出生：1964年生於台灣雲林縣
  • 學歷：台灣大學法律系司法組
  • 經歷：專欄作家、記者、台大新聞所兼任副教授
  • 獲獎紀錄：
    《台灣西方文明初體驗》金鼎獎（2005）
    《人人身上都是一個時代》金鼎獎（2009）
  • 其他重要著作：
    總統是我家親戚
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於民國110年10月15日傍晚騎腳踏車行經淡水中正東路二段時，遭一名賴姓男子騎乘機車從後方追撞受傷。

陳柔縉遭追撞後人車倒地，受有創傷性硬腦膜下出血、創傷性蜘蛛網膜下出血，經送往淡水馬偕紀念醫院醫治，於同年10月18日下午不治，享年57歲；賴男肇事後向警員坦承為肇事者，並自首接受裁判。

判決指出，賴姓男子疏未注意車前狀況貿然前行，肇致被害人死亡，並使被害人子女痛失至親，應嚴予非難，但賴男犯後坦承犯行、有意賠償，因無力負擔告訴人所提新台幣500餘萬元金額，而未續行調解或和解程序。

法官審酌賴男自首，但未取得告訴人諒解，犯後態度尚可，依過失致死罪判刑6月，得易科罰金。可上訴。（編輯：張銘坤）1110329

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