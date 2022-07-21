蓮池潭帆船翻覆意外 失蹤教練尋獲已明顯死亡

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市蓮池潭昨天發生溺水意外，蔡姓教練和王姓男童進行帆船訓練課，船隻因不明原因翻覆，王童送醫不治，失蹤的教練經過漏夜搜尋後，今天清晨尋獲，但已明顯死亡。

昨天下午2時許，左營區蓮池潭發生風帆溺水意外，先救起王姓男童，但經送醫急救仍宣告不治；另一名蔡姓教練則尚未尋獲。

高雄市消防局發布新聞稿表示，消防局為提升搜救效率，協調水利局開啟排水閘門降低水位，除派遣人員漏夜搜救外，更於凌晨4時加派31車4艇52人，分別進行岸邊搜尋、救生艇救援及無人機低空飛行偵查。

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消防局表示，上午5時53分，由無人機在蓮池潭東南側方位，距離事故地點不遠處發現溺水教練位置，立即通知救生艇人員前往救援，將人救上岸後，確認已明顯死亡。

高雄市觀光局昨天表示，配合「還河於民」政策，蓮池潭去年12月20日起開放水上活動，鄰近國小的風帆課程學生，也經常於課後在蓮池潭練習，並不需要事先申請或報備，對於這起不幸事件，相關責任正在釐清中。（編輯：管中維）1110721