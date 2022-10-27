台中神岡桶屍案死者為40多歲男性 背部刺青身分待確認

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台中市神岡區一處鐵皮工廠發現桶屍案，報案人推倒水桶後，部分水泥塊掉落，警方現場採集蒐證。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月27日

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市神岡區一處工廠發生桶屍案，檢警今天相驗，屍體為年約40多歲的男性，身高約160至170公分，因屍體蠟化增加辨識難度，背部有刺青但圖案無法辨識，身分確認須待DNA結果。

台中市神岡區一處工廠昨天發現一具桶屍，檢警今天會同法醫前往台中榮民總醫院相驗，釐清死者身分，並請來2名有可能為死者親屬的民眾協助指認。豐原警分局副分局長何孟宗接受媒體聯訪表示，目前尚無法確認死者身分，等待DNA結果出爐。

警方指出，死者為40多歲男性，身高約160至170公分，手臂戴有手錶，身穿長衣、長褲，沒有穿著鞋子，背後有刺青，但圖案已無法辨識，因屍體已經蠟化，增加辨識難度，因此相驗時間較平常多了30分鐘。

警方依據現場證據，通知有可能為死者家屬的2名民眾協助指認，但因時間過久，屍體嚴重腐化，尚無法確認死者身分，目前已採取檢體，透過DNA檢測，釐清死者身分。

檢警調查，發現桶屍的工廠由林姓男子向地主承租後，再轉租給女子，女子承租1年，租約到期後，曾口頭要續租，但後續沒有繳交房租，昨天林男前往整理廠房，發現橘色塑膠桶裝有水泥，翻倒後部分水泥掉落，露出一條手臂，讓這起桶屍案曝光。

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據了解，男子的屍體被以塑膠袋、棉被層層包裹後，再放進橘色塑膠桶中倒入水泥，放在神岡區大洲路一處工廠內，初步研判死亡時間超過2年。檢警昨天封鎖現場，也帶回水泥攪拌器、棉被等物證。

昨天下午，警方前往西屯區帶回承租工廠的女子，目前列為關係人，檢察官進行複訊，釐清案情；今天上午警方重回工廠，採集遺留在地上的水泥塊，全案警方朝殺人罪偵辦，不排除有其他共犯。（編輯：陳仁華）1111027

台中市神岡區一處工廠26日發現一具桶屍，檢警27日會同法醫前往台中榮民總醫院相驗，釐清死者身分，並請來2名有可能為死者親屬的民眾協助指認。圖為台中榮總懷遠廳外觀。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月27日

檢警相驗採集檢體送驗，透過DNA比對釐清死者身分。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月27日