鍾東錦控散布不實黑函 提告徐定禎及發送者

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無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮（中）等人11日舉行記者會，指控民進黨籍參選人徐定禎陣營近日發送文宣內容不實，強調黑函內容已明顯將鍾東錦與假消息連結，企圖誤導選民，已委由律師提告。（鍾東錦競選總部提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部今天開記者會，指控民進黨苗栗縣長參選人徐定禎陣營近日發送文宣內容不實，已由律師對徐定禎及發送者，提告加重誹謗、意圖使人不當選。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮今天由律師饒斯棋陪同，召開「訴諸司法端正選風，告發散布不實黑函意圖使人不當選」記者會。徐廷琮表示，徐定禎陣營日前發送的文宣雖有徐定禎署名，但並非有簽名就不是黑函，文宣內容所指涉的殺人、白手套和坤輿事件，都並非事實。

徐廷琮表示，如果對手對於鍾東錦的指控都是真的，請提出證人、證物；反觀徐定禎陣營這次散布的黑函，內容完全與事實不符，且沒有任何證據，只好說文宣上的內容都是聽人家講的、媒體報導的，根本就是栽贓嫁禍、故意汙衊。

徐廷琮指出，在選舉過程中，鄉親想看到的是候選人端出牛肉政見以及對苗栗縣未來的願景規劃，但對手不是畫大餅、就是抹黑造謠，總部必須透過司法端正選風，不要再讓民進黨惡搞。

律師饒斯棋指出，9日下午、10日上午分別在苗栗縣頭份市信義路、苗栗縣後龍鎮博愛街發現有徐定禎及徐定禎後援會署名複印之黑函發放，黑函上印有苗栗縣長候選人鍾東錦的名字及照片，內容刊有「如果選出一個殺過人的縣長」、「縣長打死過人好可怕」、「黑道」、「掩埋場白手套+違法堆砂石+修法圖利自己」、「鍾東錦自爆當前議長白手套」等完全沒有證據的不實事實。

饒斯棋表示，黑函上的內容已經明顯將鍾東錦與假消息作連結，企圖誤導選民，「白手套」的謠言經過最高法院判決確定是不實的指控，而「黑道」、「殺過人、打死過人」等說法也沒有具體事證，完全是抹黑。

他說，散布黑函的行為已構成加重誹謗及意圖使人不當選罪嫌，因此針對在黑函上署名的徐定禎以及散布黑函者，提出違反刑法第310條第1、2項之加重誹謗及公職人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選之刑事告訴。（編輯：張銘坤）1111111