泰國代餐包裹藏毒入境 刑事局逮天道盟等9嫌送辦

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刑事局13日舉行破案記者會，有販毒集團自泰國走私毒品，利用「代餐食品」國際包裹夾藏逾7公斤海洛因來台，遭財政部關務署和刑事局查獲攔阻，並循線緝獲幕後首腦天道盟蔡姓分會長等9嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月13日

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）有販毒集團自泰國走私毒品，利用「代餐食品」國際包裹夾藏逾7公斤海洛因來台，遭財政部關務署和刑事局查獲攔阻，並循線緝獲幕後首腦天道盟蔡姓分會長等9嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊大隊長張文源表示，今年9月中旬聯合財政部關務署查獲一起來自泰國的毒品國際包裹，其利用盒裝「代餐食品」名義暗藏25盒第一級毒品海洛因（總毛重7.378公斤），市價約新台幣4000萬元。

全案立即報請台北地檢署指揮，並成立專案小組深入追查。

經調查發現，本案有幫派介入策劃，並指揮旗下成員分工進行運輸，利用轉手方式領取毒品包裹，以躲避警方查緝。

專案小組嚴密監控部署發現，此毒品國際包裹是由第一層集團成員陳姓男子負責收件，另由集團成員楊姓犯嫌負責監督、陳姓犯嫌擔任司機，林姓犯嫌則負責提供人頭機，警方於9月中旬第一波行動緝捕上述4嫌。

經彙整案件情資並溯源追查，發現毒品隨後轉手給第二層集團成員，主要負責指揮監督和中介任務；之後再交貨給第三層集團幹部，其負責幕後監控；集團第四層幕後首腦則為策劃主導。

專案小組掌握中介及上層共犯身分後，立即聲請拘票、搜索票，於9、10月發動第二、三波查緝行動，並拘提集團上層林姓犯嫌和中介陳姓犯嫌2人到案。

透過層層抽絲剝繭，專案小組掌握此集團運毒模式和據點後，於11月初再發動第四波行動，成功緝獲幕後首腦天道盟蔡姓分會長及竹聯幫成員蔡姓犯嫌、呂姓犯嫌及黃姓犯嫌等3人。

全案詢後將9嫌依涉違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例，移請北檢偵辦。（編輯：李錫璋）1111113