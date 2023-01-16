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國內最大宗大麻案 刑事局溯源追製毒師送辦

2023/1/16 16:11
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）桃園檢警去年破獲國內最大宗大麻栽植案。刑事局追查，發現主嫌吳姓男子夥同共犯李姓男子籌劃種大麻園，並找具化工、植物背景的朱姓和于姓男子當製毒師，今年初查獲送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊大隊長張文源表示，去年9月20日偕桃園市警察局龍潭分局共同偵破吳嫌、柯嫌等8人製造種植大麻田一案，現場查扣大麻活株4218株、大麻酊4罐、大麻成品及半成品毛重15.7公斤、新台幣5萬5000元及製毒工具1批，8嫌送辦後裁定羈押禁見。

刑事局持續溯源追查發現，主嫌吳男曾加入松聯幫擔任堂主及中常委，另一名柯嫌也是松聯幫成員，吳男自民國110年起夥同53歲李男籌劃種植大麻園，並招攬具有專業化工及植物知識背景的61歲朱男和71歲于男擔任大麻製毒師傅，教導吳男以精準土壤種類、肥料比例、光照亮度等條件大量植栽。

同時，外文能力佳的朱男還引進美國加州大麻場專業種植技術，並翻譯英文版種植大麻筆記供吳男使用，再由李男前往購置種植大麻所需設備材料。

吳男等嫌最後成功以「扦插法」專業種植，大規模且快速將大麻幼苗培育至4000多株。

專案小組歷經4個月溯源積極偵辦，於今年1月5日見時機成熟，同步搜索雙北市和台中市等犯嫌藏匿住所計6處，成功拘提大麻製毒師傅朱男、于男和共犯李男到案。

全案詢後將3男依涉犯毒品危害防制條例解送桃園地檢署偵辦，李嫌裁定羈押禁見。（編輯：方沛清）1120116

#警政署刑事局
#松聯幫
#柯嫌
張文源
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