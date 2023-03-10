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首頁 / 社會

租大樓當毒品分裝場 警逮竹聯幫分子等6人送辦

2023/3/10 16:26
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（中央社記者劉建邦台北10日電）有竹聯幫背景的蘇姓男子等人租新北市大樓當毒品分裝場所，對外兜售包裝成咖啡包的愷他命牟利，台北市警方獲報逮人，查獲337包毒品咖啡包等物，6人送辦。

台北市警察局中山分局今天召開記者會，偵查隊長陳人嘉說，竹聯幫明仁會日前高調辦春酒，態度囂張，警政署要求全力蒐報掃蕩，經掌握情資，有竹聯幫背景的蘇姓男子等人開設毒品分裝場所，組專案小組偵辦。

警方查出，蘇姓男子等人透過管道購買大量愷他命進行分裝，並對外販售牟利，布線多月掌握蘇男等人把新北市汐止區、林口區的大樓當成據點，派員前往埋伏。

警方日前見時機成熟，進入大樓內攻堅，當場逮捕蘇姓男子等6人，查獲1把改造手槍、10顆子彈、1批混合毒品原料、337包毒品咖啡包成品等物。

警方查出，蘇姓男子等人有竹聯幫等幫派背景身分。警詢後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例把6人移送台北地檢署偵辦。

竹聯幫明仁會、旭仁會及天道盟太陽聯盟日前高調辦春酒、刻意壯大聲勢。警政署長黃明昭8日指示刑事局結合台北市警察局設專案，並全力蒐報為掃蕩目標。

北市中山警分局表示，不容許幫派挑戰公權力，若發現黑道不法活動，立即通知警方查緝，會立即派員全力打擊肅清幫派，以維護治安。（編輯：張銘坤）1120310

#竹聯幫明仁會
#警政署長
#陳人嘉
陳人嘉
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黃明昭
警政署專案掃蕩黑幫 北市警首日查獲3通緝犯黑道接連辦春酒壯勢 警政署長：專案蒐報掃蕩
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