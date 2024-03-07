「初擁」劇組神仙谷取景釀2死 導演製作人過失致死判刑

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）戲劇製作公司2年前拍攝影集「初擁」在苗栗南庄神仙谷取景，發生攝影師與收音員跌落溪谷死亡憾事；柯姓導演、童姓製作人遭檢方依過失致死罪起訴後，法院判處8月徒刑、緩刑2年。

此案源於，多曼尼製作有限公司自製戲劇「初擁」，劇組人員111年3月11日前往苗栗縣南庄鄉神仙谷拍攝取景，準備收工時，黃姓攝影師及王姓收音人員自岩石平台墜落約25公尺深溪谷下水潭，兩人經消防隊救援送醫均宣告不治。

檢方調查，黃姓攝影師、王姓收音員當時於神仙谷七分醉瀑布上方岩石平台墜落約25公尺深溪谷下水潭，經分別送往苗栗大千綜合醫院及衛生福利部苗栗醫院急救，黃男因創傷性顱內出血及血胸休克；王男因溺水窒息、創傷性顱內出血、氣血胸及腹腔內出血，均傷重不治。

檢方查出，此案戲劇由多曼尼公司負責人柯翰辰兼任導演，合作承攬製作的童心娛樂製作公司負責人童胤負責指揮、統籌、監督管理現場拍攝等工作，兩人應注意、能注意，而均疏未注意設置防止溺水及墜落之安全設備措施，也未讓被害人等使用安全帽、救生衣等防護器具，致被害人2人從高處滑落溪谷意外死亡，偵結後依過失致死罪起訴。

苗栗地方法院判決書指出，多曼尼公司及負責人未依職業安全衛生法相關規定，對有危險性之作業場所提供必要安全衛生設備及措施，保障勞工之生命及身體安全，輕忽勞工作業安全；童胤管理現場工作亦有疏失，造成被害人親屬永難平復喪親之痛。

法官審酌柯、童等人均坦承犯行，並積極與死者家屬成立民事和解及調解，盡力彌補被害人親屬所受損害及精神痛苦，判處兩人有期徒刑8月、緩刑2年，因童胤尚在分期賠償中，法院命應如期給付，若違反負擔情節重大，緩刑宣告可能被撤銷。全案仍可上訴。（編輯：張銘坤）1130307