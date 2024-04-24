台體大王牌投手騎車遭撞昏迷 師生集氣盼早日脫險

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）就讀台灣體育大學楊姓男大生，21日騎機車行經台灣大道1處路口，停等紅燈時遭廂型車撞飛，目前昏迷在加護病房治療；楊男為系上棒球隊王牌投手，校內師生得知噩耗，一起為楊男集氣，盼早日脫險。

校方表示，20歲楊男目前就讀台灣體育大學一年級，21日，他與友人騎機車前往東海大學參加棒球系際盃運動聯賽，途中停等紅燈時，遭1輛闖紅燈廂型車撞飛，送醫急救，目前仍在加護病房治療。

校方指出，楊男在校表現優異、人緣好，目前為系上棒球隊王牌投手，上月在棒球大專聯賽中，奪下第3名，成績優異，他在球隊中更有「守護神」之稱。

車禍發生當天，校方接獲通知，第一時間啟動校安通報機制，除師長趕赴醫院探望，其他目睹車禍現場的學生也啟動心理輔導；因楊男家中還有阿公阿嬤，2老年歲已高，家人至今隱瞞楊男病況，不敢讓長輩得知訊息。

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校方指出，楊男因頭部重創，病情不樂觀，目前仍在加護病房治療，昏迷指數3；校內師生也發起集氣活動，希望讓楊男早日清醒，脫離險境。

廂型車撞倒楊男後逃逸，23日警方將28歲陳姓肇事駕駛及31歲同車梅姓乘客查緝到案，調查發現2人為越南籍失聯移工，陳男還是桃園地檢署發布竊盜與詐欺罪嫌通緝犯，依法解送歸案，另依肇事逃逸等罪嫌，函送台中地檢署偵辦，梅男則移送移民署台中專勤隊收容。（編輯：陳仁華）1130424