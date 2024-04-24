台體大王牌投手車禍不治 校方送類畢業證書圓夢

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台灣體育大學楊姓男大生為系上棒球隊王牌投手，21日騎機車遭廂型車撞飛命危，經搶救仍不治，因楊男第一志願就讀台體大，校方將頒發「類畢業證書」，幫他圓夢也告慰在天之靈。

20歲楊男目前就讀台灣體育大學一年級，21日，他與友人騎機車前往東海大學參加棒球系際盃運動聯賽，途中遭闖紅燈廂型車撞飛，在加護病房急救數日，今天傍晚宣告不治。

校方表示，獲知學生離世，考量家長情緒及待處理事項眾多，學校暫不便打擾，將於明天上午前往關心慰問，有相關可協助處，學校全力配合。

校方說，楊男家人曾提及，楊男的第一志願就是考取台灣體育大學，因有機會締結師生緣份，為替楊男圓夢，將頒發「類畢業證書」給他，證明楊男永遠是台體大的一份子。

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楊男發生車禍時，同行有學生目睹，校方將啟動諮商輔導機制，配合學系入班團體輔導，針對目睹學生將個別諮商輔導。

楊男為系上棒球隊的王牌投手，上月在棒球大專聯賽中，奪下第3名，他在球隊更有「守護神」之稱。事發時，楊男家中阿公、阿嬤年歲已高，家人隱瞞楊男病況，不敢讓長輩得知訊息，在加護病房治療數日，楊男在24日傍晚仍宣告不治。（編輯：李亨山）1130424