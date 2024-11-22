京華城案朱亞虎充分陳述答辯 北檢聲請具保停押

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（中央社記者林長順台北22日電）偵辦京華城案的北檢今天向台北地院聲請具保停止羈押前鼎越開發公司董事長朱亞虎，理由是朱亞虎羈押期間已充分陳述及答辯；檢察官另聲請延押前台北市長辦公室主任李文宗。

台灣台北地方檢察署表示，朱亞虎涉犯貪污治罪條例對公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌，審酌涉及相關犯罪事實於羈押期間已充分陳述及答辯，雖仍存在羈押事由，但無羈押必要，得以具保替代羈押，依法上午向台灣台北地方法院聲請具保停押。

此外，北檢表示，李文宗9月29日經法院裁定羈押2月，檢察官就相關犯罪事實，分別於10月4日、17日、25日、11月6日、8日、19日訊問李文宗，使之陳述意見及答辯，並保障訴訟防禦權行使。

北檢認為李文宗所涉貪污治罪條例違背職務收受賄賂、中華民國刑法公益侵占、背信罪嫌等，與共犯或證人間就相關犯罪事實供述歧異，且尚有共犯滯留境外，相關事證仍待追查，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，如果未延長羈押，恐使案情隱晦不明風險驟升，難有效追訴。（編輯：李明宗）1131122