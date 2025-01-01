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基隆殺人焚屍塞冰櫃案 檢聲押禁見犯嫌

2025/1/1 10:53（1/1 11:23 更新）
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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市趙姓男子遭殺害焚屍，塞在冷凍櫃放在小貨車車斗，警方昨天逮捕其中1名主嫌吳姓男子，昨天晚間9時許移送地檢署複訊，經檢察官訊問後，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

基隆地檢署發言人陳照世表示，檢察官已針對遺體完成相驗及解剖程序，並拘提吳男到案，扣得吳男隨身攜帶槍枝和子彈，經檢察官訊問後，認為吳男涉犯殺人罪，和損壞、遺棄屍體罪，及違反槍砲彈藥刀械管制條例，犯罪嫌疑重大，且所涉殺人罪為重罪，並有逃亡、串證及滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

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專案小組去年12月30日清晨在基隆市培德路一處路口，發現1輛裝有帆布的藍色小貨車停在路邊，車斗內有1只未通電的白色冰櫃，打開冷凍櫃，發現1具遺體已被燒成焦黑，捲曲塞在冷凍櫃內，難以辨識面容，經確認後，死者為69歲趙姓男子。

經專案小組深入追查，疑為債務糾紛引發殺機，鎖定吳姓、潘姓、林姓、陳姓男子等共5名犯嫌，警方昨天凌晨趁吳男再次返回友人在台中大甲地區住處後，通知霹靂小組攻堅破門，當場逮捕吳男，並在吳男身上起出1把槍枝，另有4名犯嫌在逃，專案小組正全力追緝中。（編輯：方沛清）1140101

#基隆地檢署
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陳照世
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