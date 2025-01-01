基隆殺人焚屍塞冰櫃案 檢聲押禁見犯嫌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市趙姓男子遭殺害焚屍，塞在冷凍櫃放在小貨車車斗，警方昨天逮捕其中1名主嫌吳姓男子，昨天晚間9時許移送地檢署複訊，經檢察官訊問後，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

基隆地檢署發言人陳照世表示，檢察官已針對遺體完成相驗及解剖程序，並拘提吳男到案，扣得吳男隨身攜帶槍枝和子彈，經檢察官訊問後，認為吳男涉犯殺人罪，和損壞、遺棄屍體罪，及違反槍砲彈藥刀械管制條例，犯罪嫌疑重大，且所涉殺人罪為重罪，並有逃亡、串證及滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

專案小組去年12月30日清晨在基隆市培德路一處路口，發現1輛裝有帆布的藍色小貨車停在路邊，車斗內有1只未通電的白色冰櫃，打開冷凍櫃，發現1具遺體已被燒成焦黑，捲曲塞在冷凍櫃內，難以辨識面容，經確認後，死者為69歲趙姓男子。

經專案小組深入追查，疑為債務糾紛引發殺機，鎖定吳姓、潘姓、林姓、陳姓男子等共5名犯嫌，警方昨天凌晨趁吳男再次返回友人在台中大甲地區住處後，通知霹靂小組攻堅破門，當場逮捕吳男，並在吳男身上起出1把槍枝，另有4名犯嫌在逃，專案小組正全力追緝中。（編輯：方沛清）1140101